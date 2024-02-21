“物流動脈”蘇伊士，3小時內只有兩艘大型船舶經過……胡蒂再次發射導彈. February. 21, 2024 07:37. by 蘇伊士=金基潤記者 pep@donga.com. “最近如果想看到船只經過，要等很久。遊客也壹下子沒有了。”18日下午，埃及東北部蘇伊士運河。在附近物流公司工作了2年的哈迪爾看著安靜的運河嘆了口氣。他說：“就在幾個月前，來往的大型船只還絡繹不絕，但在（也門胡蒂叛軍）攻擊紅海後，船只減少，運河變得冷清起來。”世界物流流通的12%左右的海上物流動脈。連接地中海和紅海的世界最大的蘇伊士運河正在遭受“開門停業”的折磨。自去年11月19日親伊朗胡蒂叛軍要求以色列撤出加沙地區，並攻擊軍艦和民間商船以來，大型船舶每小時只經過壹艘左右，蘇伊士運河沒有發揮其應有的作用。事實上已經停止運行的蘇伊士運河如實反映了源自紅海的物流大亂。韓國也因通往歐洲的汽車出口航線受阻，1月份釜山貿易收支時隔3個月轉為逆差。但19日因胡蒂叛軍的攻擊導致英國貨船沈沒等事態沒有平息的跡象。●3個小時內只有兩艘大型船舶經過 蘇伊士運河壹般上午有從紅海駛入地中海的船只經過，下午有向反方向駛去的船只經過。進入紅海的船只經過胡蒂叛軍目前集中攻擊的亞丁灣附近後，將駛向亞洲等地。 從18日下午1時到4時，記者觀察了3個小時後發現，可以稱之為集裝箱等大型船舶的船只正好經過兩艘。據船舶查詢網站“Vessel finder”透露，這兩艘船只的目的地是沙特阿拉伯吉達港，而不是前往亞丁灣，中間停靠地是伊朗，因此親伊朗勢力胡蒂叛軍沒有對其展開攻擊。 平時，在船只經過運河之前，埃及警備艇會先出港。這是為了檢驗周邊航線的安全，並應對突發情況。從事船舶租賃業的埃爾薩裏說：“此前忙碌的警備艇最近壹停就是好幾個小時。” 在蘇伊士市經營旅行社超過40年的薩拉米傷心地說：“蘇伊士運河被選為‘埃及名勝’，吸引了國內外遊客，但最近氣氛變得緊張，很少有遊客訪問。”哈迪爾也表示：“滿載集裝箱的大型船舶來往的情景非常壯觀，但最近卻看不到”，“偶爾從遠處看經過的船只，貨物也大幅減少，非常顯眼。” ●“到第三季度為止，事態可能無法解決” 美國和英國主導的國際聯合軍在紅海壹帶的軍事行動也未能取得顯著效果。據《金融時報》（FT）報道，19日駛向保加利亞的英國貨船“魯比馬爾”號遭到胡蒂叛軍的導彈襲擊，船員拋棄沈船，逃往附近的吉布提。這是中東戰爭爆發後船員們首次扔掉貨物躲避。《金融時報》報道說：“這是從去年11月開始進行30多次的胡蒂叛軍的攻擊中最‘致命’的壹次。” 即使花費更多的時間和費用，世界海運公司也寧願選擇繞過南非共和國好望角的航路。蘇伊士運河廳（SCA）最近表示：“因此，與去年相比，船舶通行量減少了30%，容積噸位也減少了41%。” 對於埃及來說，經濟上的沖擊相當大。埃及總統阿蔔杜勒-法塔赫•塞西當天表示：“運河上個月的收益比以前減少了40~50%。”包括埃及在內，進軍中東的韓國、僑民企業的苦衷也非常嚴重。某國內企業相關人士表示：“對於我們來說，所有事情都推遲2~3周以上的現在狀況正成為‘新常態’。” 全球海上運輸費最近壹個月也暴漲了70%以上。世界第二大海運公司馬士基的北美地區總經理查爾斯•範德斯坦14日向美國CNBC表示：“短期內看不到紅海出現戲劇性變化的征兆”，“到今年第三季度（7~9月）為止，蘇伊士運河可能很難通行。”

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