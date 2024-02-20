韓國政府向醫協領導層發出“吊銷醫生執照”的事前通知書……對實習醫生下令“維持診療”. February. 20, 2024 07:56. by 朴成民記者、金秀賢記者、崔勛鎮記者 min@donga.com、newsoo@donga.com、choigija@donga.com. 韓國政府針對醫生界反對醫科大學擴招的團體行動，19日采取了強硬措施。保健福祉部表示，大韓醫師協會領導層助長了住院醫師集體辭職，發送了吊銷醫生執照的行政處分事前通知書，並對實習醫生下達了“維持診療”命令。法務部和警方等調查當局提及“拘留調查”，向醫生們施壓。福祉部第二次官朴敏秀（音）就醫生們接連指責政府的發言警告說：“威脅國民生命的反人道主義發言是對國民的挑戰。” 當天，福利部向兩名醫協領導發送了有關吊銷醫生執照行政處分的事前通知書。此前，政府7日下達了“教唆集體行動禁令”，認為醫協支持實習醫生的集體行動違反了這壹命令。 政府對預告從20日上午6時起拒絕診療並離開醫院的實習醫生下達了維持診療的命令。政府向全國221家全體進修醫院實習醫生下達了這壹命令，如果違反，根據《醫療法》第59條第1項，最嚴重時可以吊銷執照。 此前，醫協主張，政府的措施是“對醫生的挑戰”，“如果想處罰醫大學生和實習醫生以自由意願為基礎的行為，將面臨無法挽回的醫療大災難”。對此，朴敏秀當天在“醫生集體行動中央事故處理本部”新聞發布會上表示：“說這是事關患者生命的醫生的表現，實在令人難以置信。威脅國民生命的反人道主義發言，是對國民的挑戰。”他還表示：“不知道是不是壹直以來抱著這種看法治療了患者，真是令人震驚和慘淡。” 當天，警察廳長尹熙根表示：“對於明顯違反法律，並確認確實拒絕出席的醫療人員，將通過與檢方協商申請逮捕令。將考慮申請拘捕令等更強有力的調查。”法務部向大檢察廳下達指示說：“要迅速、嚴肅地處理違反醫療法、妨礙業務等非法集體行動，盡全力減少國民的不便和損失。” 教育部在全國40所醫科大學學生預告同盟休學的前壹天19日制定了“不能救濟因集體休學、拒絕上課而被留級處理的學生”的方針。教育部相關人士強調：“計劃首先說服20日提交集體休學申請的大學主動撤回，如果不行，將要求大學退回休學申請。（如果無故缺席長期化）將根據法律和原則進行留級處理。”全國醫科大學校長團體韓國醫科大學、醫學專門研究生院協會當天召開記者招待會表示：“考慮到全國40所醫科大學的教育條件，擴招2000人在短期內是不可能接受的數字。政府應撤回擴招計劃。”

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