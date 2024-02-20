“5年工期”的半導體工廠，日本20個月裏建成……慢吞吞的韓國，“最快也要8年”. February. 20, 2024 07:55. . 日本政府以“重建半導體產業”為目標全力支援的臺積電熊本工廠將於24日竣工。這是自2021年10月宣布建設計劃以來時隔2年零4個月，自2022年4月動工以來時隔1年零10個月。考慮到去年底已經投入試生產，實際上時隔20個月建成了半導體工廠。在規制繁多、保守的日本，這是史無前例的閃電速度。 當初預計需要5年的工廠建設，從計劃樹立到基礎設施建設、開工、竣工，進展壹瀉千裏。通常需要兩年的計劃，從宣布到開工的時間縮短為6個月。365天24小時不停歇地施工，工期又縮短了2個月。地方自治團體積極出面解決工業用水和道路整頓等問題。日本政府也支付投資的40%即4760億日元（約4.24萬億韓元），進行支援。 宣布半導體復活的日本，民間和政府齊心協力，正在全力展開戰鬥。為了確保半導體供應網，日本放棄自尊心，對外國企業建設的工廠也毫不吝嗇地投入了稅金和支援。日本政府放寬50多年的限制規定，允許在農地和林地建設半導體、電池等尖端產業工廠。日本在20世紀80年代曾號令世界半導體市場，卻被韓國、臺灣擠到邊緣，日本對這段歷史進行了深刻反省，切齒腐心。 相反，韓國在半導體速度戰上遠遠落後。SK海力士的龍仁半導體集群雖然於2019年2月被選定為用地，但至今尚未動工。按照當初的計劃，工廠建設應該從2022年開始，但是因為地區民怨、土地補償、用水供應許可等經常被阻礙，開工被推遲了5次以上。預計明年動工，2027年啟用，即使按照計劃進行，也需要8年時間。三星電子平澤工廠也因輸電塔矛盾浪費了5年時間。 韓國半導體並不是從壹開始就這麽松懈的。41年前三星以《東京宣言》進軍半導體產業時，僅用6個月時間就完成了半導體工廠的建設。為了半導體立國，政府和企業以迫切的心情團結在壹起才有可能實現。上個月，政府提出了到2047年為止在半導體集群建設上投資662萬億韓元的藍圖，但如果執行不及時，將毫無用處。在技術變化速度越來越快的情況下，只有果斷的投資和壹步當先的執行做後盾，才能在半導體戰爭中生存下來。

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