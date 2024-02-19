公共租賃住宅也供不應求，開工件數在1年內減少壹半. February. 19, 2024 07:42. by 李祝福記者 bless@donga.com. 據調查，由於高利息和工程費上漲，建設公司的負擔加重，公共租賃住宅（公租房）的供應也急劇減少。青年層和低收入層的居住安全網正在發生巨大動搖。 據首爾市18日透露，去年獲得市價約90%的“青年安心住宅”許可的現場只有9處（3099間客房）。這壹數字還不到2022年23處（6591間）的壹半。與2年前的2021年（44處•16089間）相比，縮小至五分之壹的規模。 其他公共租賃住宅事業也在全國經歷著開工中斷、事業延遲等。據國土交通部透露，去年韓國土地住宅公社（LH）和地方自治團體等供應的公共租賃住宅開工件數為7398套，比前壹年（1.5815萬套）減少了53.2%。也有人指出，政府的“1•10供應對策”中包含的企業型租賃活性化方案也很難順利推進。韓國開發研究院（KDI）經濟信息中心所長宋仁浩（音）建議：“有必要利用住宅城市基金等財源，確保租賃住宅供應激勵。”

한국어