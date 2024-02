小偷用壹杯啤酒錢賣掉的麥卡特尼吉他,時隔51年後重新找回. February. 19, 2024 07:41. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 15日,《衛報》等媒體報道稱,英國傳奇樂隊“披頭士(亦稱甲殼蟲)”的成員保羅•麥卡特尼(照片)時隔51年重新找回了1972年10月被盜的貝斯吉他。麥卡特尼的發言人當天在麥卡特尼的官方網站上表示:“1972年被盜的他的‘1961年型霍夫納500/1貝斯吉他’回來了。” 麥卡特尼在無名時期的1961年在德國漢堡的夜總會演奏時,花了30英鎊(約5萬韓元)購買了左右對稱的獨特形狀的德國產樂器。他過去在接受采訪時說:“足夠便宜,我能夠買得起”,“剛買完就愛上了這把吉他。它擁有豐富的音色。” 他在組建披頭士樂隊後,在《Twist and Shout》、《Love Me Do》等熱門歌曲的演奏上使用了該貝斯吉他。但是1972年,在英國倫敦蘭仆林(Ladbroke Grove)壹帶停放的面包車的後座上放置了該貝斯吉他,結果被盜。 長期詢問吉他行蹤的麥卡特尼去年向制造企業霍夫納提出了尋找吉他的要求。霍夫納通過網站和社交媒體等開始了“尋找丟失的貝斯(lost bass)”項目。同年9月,英國南部黑斯廷斯的居民提供線索稱“家中的閣樓裏有古老的貝斯吉他”,並確認是麥卡特尼的樂器。 霍夫納方面公開表示,樂器小偷從附近的小酒館老板那裏收取零錢和免費啤酒後將其出售。之後被轉移到黑斯廷斯,至今為止壹直呆在舉報人的家中閣樓內。霍夫納方面接著說:“樂器幾乎完好無損地保存著。雖然需要壹些修理,但還能進行演奏。” 部分人預測,如果該樂器被拍賣,其價格將比2020年以490萬英鎊(約82億韓元)出售的美國樂隊“涅槃樂隊”主唱科特•柯本曾使用的吉他更貴。過去,披頭士樂隊的其他成員約翰•列儂在1963年吉他被盜,數十年後重新找回。該吉他在2015年的拍賣會上以190萬英鎊(約32億韓元)的價格成交。

