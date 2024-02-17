深夜西歸浦前海的奇跡，浸水貨船11名船員全部獲救. February. 17, 2024 07:34. by 任宰永 jy788@donga.com. 在濟州西歸浦前海發生了貨船浸水事故，但是因為海洋警察的迅速應對，11名船員全部被安全救出。當時現場刮起了強風和巨浪，直升機和救生艇都無法使用，但海警隊員們冒著負傷的危險接近貨船，最終沒有壹人失去生命。 15日晚9時55分左右，在濟州西歸浦港西南方向61公裏的海上，1959噸級貨船金洋6號發出了“正在被水淹沒。請求援救”的緊急求救信號。該貨輪上有2名韓國人、6名緬甸籍船員、3名印度尼西亞船員等。海警立即向事故海域緊急派遣了包括5000噸級警備艦5002艦在內的3艘艦艇和1架直升機。 晚上11時32分左右，直升機首先到達，但風速高達每秒20至22米，無法靠近被困船員。由於波浪高達4~6米，設置在金洋6號上的救生艇也無法使用。尹錫悅總統作出指示：“動員所有可用的人力和裝備，營救（船員）。” 下午11點52分到達現場的5002艦艇隊員們與金洋6號船長進行了通信，並派出了2艘艦艇靠近。16日淩晨1時29分左右，連接梯子繩後，11名船員全部獲救。部分海警隊員在此過程中撞到船身，還受了瘀傷。被派到現場的救援組長（警查）柳圭錫（音）說：“雖然情況緊急，但多虧了現場的快速溝通和判斷，我們才能平安地救出所有船員。” 據海警透露，所有船員的健康無異常，目前正在西歸浦市的壹家住宿設施內靜養。海警計劃以船舶相關人士的陳述“航行中遭遇巨浪，發出‘咯吱咯吱’的聲音後船體傾斜了”為基礎，對事故原因進行調查。

한국어