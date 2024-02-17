培養出“35歲總理”的法國政治力量. February. 17, 2024 07:33. . 歐洲媒體從年初起就津津有味地報道了法國年輕政治明星的誕生。主人公是上個月9日被任命為法蘭西共和國歷來最年輕總理的加布裏埃爾·阿塔爾（35歲）。他經常穿的藍色西服的特征和與舊同性戀人的緣分也被報道得壹清二楚。僅從目前的話題性來看，已經超越了英國王室的威廉王子和壹般般的偶像。 確實有“脫離平民生活的精英和資產階級”的反感。因為，在成功的電影制作人兼律師的父親手下，他畢業於巴黎名牌私立高中和高等院校巴黎政治學院，過著豐衣足食的生活。 盡管如此，阿塔爾還是獲得了很高的支持。據法國《回聲報》1日公布的民意調查結果顯示，阿塔爾的信賴度為32%，比馬克龍總統的信賴度（25%）高出7個百分點。這比前任總理伊麗莎白·博爾內就任時的支持率（27%）高出5個百分點。很多人評價，與現有政治家相比，他以年輕的能量實現了教育改革。 阿塔爾似乎響應了這種期待，成功平息了就任總理後的第壹個課題——農民們的“拖拉機示威”。取得這種成果的秘訣是卓越的溝通能力。他曾經以流利的口才受到矚目，被稱為“語言的狙擊手”。溝通技術的重點是，將勞動界或教育界常用的表達方式加入自己的演講中。其宗旨是讓國民感到“總理在傾聽我們的要求”。阿塔爾為了證明自己正在傾聽，親自前往農村，這壹情景實時上傳到了他的社交媒體上。 直率灑脫也俘獲了大眾的芳心。他還吐露了10多歲時在學校被欺負的多少有些丟臉的經歷。他還公開了與被提名為總理後被提拔為外交部長的斯特凡·塞茹爾內過去是同性戀人的事實。3年前，他在接受某媒體采訪時平靜地說：“出生在富裕的環境中是我的幸運，我承認這壹事實。” 培養阿塔爾的內功的，是積極接受青年政治的法國政治的土壤。他加入社會黨，17歲開始從政。與韓國不同，各政黨根據內部規定決定加入年齡，由此才成為可能。社會黨只要是滿15歲以上的青少年，就可以入黨後作為黨員進行活動。 每個政黨活躍的青年組織也起到了壹定的作用。2010年，阿塔爾作為社會黨青年組織成員參加了巴黎政治學院支部負責人選舉，並以此作為學習的機會。中立傾向文藝復興的“與馬克龍壹起的青年們”、極右國民聯盟的“青年國民聯盟”等各政黨堅實的青年組織正在成為青年政治家的孵化器。 不僅是政治制度，文化也向青年開放。如果不被陣營理論所埋沒，只要是有能力的青年，其他陣營都會接受。實際上，阿塔爾在進入政界初期，在進步傾向社會黨活動了10年後退黨，加入了馬克龍總統主導的中立傾向的“共和國前進”運動。去年擔任馬克龍第二屆內閣教育部長時，他屬於具有中立傾向的文藝復興派，但得到了傳統保守派共和黨議員的支持。如果他在韓國從政，“候鳥政治家”或“右傾”的標簽可能會拖後腿。 法國下院議員平均年齡2012年為54.6歲，但2022年議會選舉時降至48.5歲，預示著另壹個阿塔爾將出演。國會議員平均年齡比58歲的韓國年輕10歲左右。我們也應該關註阿塔爾和馬克龍等年輕政治家主導著同樣也是韓國社會當前課題的勞動、教育改革，正在改變舊政治。

한국어