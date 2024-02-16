韓國與古巴閃電建交……“朝鮮兄弟國”也選擇了實用主義而不是理念. February. 16, 2024 08:16. . 韓國和古巴14日在美國紐約以兩國駐聯合國代表部交換外交公函的方式正式建立了外交關系。古巴被稱為朝鮮的“社會主義兄弟國”，從未與韓國建立過正式外交關系。據悉，此次建交是根據本月初古巴方面的突然提議，兩國通過絕密接觸迅速達成了協議。韓國政府相關人士解釋說：“朝鮮數十年來壹直妨礙建交，因此經過秘密接觸，迅速進行了公布。”古巴是韓國第193個建交國，聯合國成員國中未建交國只剩下敘利亞。 分析認為，朝鮮的老友邦古巴之所以與韓國建交，是實用主義的決定，即經濟合作要優先於理念。以“革命之國”而聞名的古巴此前以朝鮮金日成主席和前國務委員會主席卡斯特羅之間的紐帶為基礎，在反美反帝路線上發出了壹致的聲音。在朝鮮因非法核開發而日益孤立的情況下，古巴壹直保持著友好的態度。但是，看到韓國和古巴之間的經濟合作日益擴大，隨著韓國遊客的增加，韓流在古巴社會內部廣泛擴散的現實，古巴也選擇了經濟實際利益，而不是理念上的義氣。 此次建交可以說是冷戰結束後韓國政府擴大與古巴的各種交流合作，不斷敲門的結果。古巴意識到與朝鮮的關系，對韓國持續20多年的建交提議壹直持消極態度。但是，對於看不到解決國內經濟困難對策的古巴來說，只能把目光轉向韓國。與美國的關系似乎也是變數之壹。曾將古巴重新指定為“支持恐怖主義國家”並展開強硬政策的前總統特朗普在年底大選中再次執政的可能性增大，這也成為古巴提前做出現實決斷的重要原因。 此次韓國-古巴建交將成為確認朝鮮外交孤立的契機，朝鮮的立足之地越來越小。對於直到最近還通過高層訪問等與古巴保持緊密關系的朝鮮來說，就像被打了後腦勺壹樣，將會受到沖擊。但是，在威脅同族韓國是“第壹敵對國”“不變的主敵”的情況下，公然反對“其他國家間建交”也會招人討厭。朝鮮只能眼睜睜地看著韓國和古巴擴大合作和交流、發展健全的友好關系。

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