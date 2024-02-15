以色列公開視頻：“哈馬斯二號人物4個月前從加沙隧道逃走”. February. 15, 2024 07:48. by 開羅=常駐記者金起潤 pep@donga.com. 以色列13日公開了疑似去年10月主導巴勒斯坦武裝團體哈馬斯突襲的“哈馬斯二號人物”亞希亞·辛瓦爾（照片）從加沙地帶地下隧道逃出的視頻。美國有線電視新聞網（CNN）、法新社等西方外媒表示，無法驗證該視頻中的人物是否是辛瓦爾。但如果屬實，相當於首次公開了中東戰爭爆發後壹直藏身的辛瓦爾的行蹤。 以色列在加沙地帶發動地面戰爭時，就把“清除辛瓦爾”作為首要目標。有分析認為，以色列最近在加沙地帶南部據點城市拉法壹帶加強地面戰的過程中，國際社會擔心巴勒斯坦平民死亡，因此為了強調攻擊的正當性，公開了辛瓦爾視頻。 但是，面臨以色列攻擊危險的約140萬名加沙地帶南部居民的情況越來越糟。據美國《華盛頓郵報》報道，雖然相當多的居民放棄了房子，試圖躲避到相對安全的海岸邊帳篷村，但目前壹個帳篷的價格已經飆升到了1000美元（約135萬韓元）。 ● 以色列：“利用人工智能技術確認辛瓦爾” 以色列軍方發言人丹尼爾·哈加裏當天表示，“這是辛瓦爾及其家人從加沙地帶南部罕尤尼斯附近的地下隧道逃跑的場面”，並公開了約42秒的視頻。視頻中，辛瓦爾的弟弟易蔔拉欣拿著手電筒領先，辛瓦爾的妻子和三個子女緊隨其後。照片中，辛瓦爾左手拎著包，穿著拖鞋在最後跟著家人走。 在該視頻中，沒有明確捕捉到辛瓦爾的臉部，主要只看到背影。但以色列軍隊主張，利用人工智能技術，通過影像中人物的耳朵大小等確認這是辛瓦爾。以方還聲稱，該隧道與哈馬斯抓獲的以色列民間人質扣押場所相連。 以軍表示，該視頻是在哈馬斯突襲以色列三天後的去年10月10日，在罕尤尼斯東側的壹個墓地下的地下隧道拍攝的。以軍還表示，正在該地區作戰的以軍攻克的隧道內部監視視頻中確認了這壹點。 以軍還公開了被推測為包括辛瓦爾在內的哈馬斯領導層使用的隧道內部藏身處的視頻，其中包括衛生間、廚房、臥室等空間以及保管數百萬美元現金的保險櫃。哈加裏表示，“哈馬斯高層官員居住在舒適的環境中。他們不重視自己、家人、錢以外的事情”，並表明了壹定要擊斃辛瓦爾之意。 當天，以色列情報機關摩薩德、美國中央情報局、調解以色列和哈馬斯談判的卡塔爾官員等聚集在埃及開羅。但隨著以色列談判團回國，談判實際上無果而終。據悉，就哈馬斯抓獲的以色列人質和關押在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯的交換比率等問題，雙方存在很大分歧。 ● 拉法居民試圖自行努力出逃 隨著以色列即將向拉法壹帶投入地面部隊的報道接連不斷，相當多的居民正在試圖拼死逃生。英國《金融時報》13日報道說，居住在拉法臨時避難所的許多居民正在自行拆除帳篷，收集隨身物品。這是與以色列向埃及傳達的難民避難計劃無關的自力逃生隊伍。 壹名難民說：“我們想擺脫死亡，但死亡已隨處可見。”拉法壹帶已經是加沙地帶的“最後避難所”，所以離開該地區也沒有合適的目的地。國際社會也表示，在拉法居民的安全得不到保障的情況下，以軍不可以加強地面戰，並反復敦促以軍克制攻擊。

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