K電池人才短缺……“專家不足，參考YouTube”. February. 15, 2024 07:48. by 郭道英 now@donga.com. 去年，國內壹家電池企業為了開發新的波形系數（Form Factor），正在進行研究開發（R&D）。波形系數是指角形、圓筒形等電池模塊的最終形態。但是，在相關專家不足的情況下，研究組參考的最終只有YouTube。 該公司研究員表示：“在波形系數開發初期，看到美國電池相關學科研究室上傳的開發過程YouTube視頻後，還跟著學”，“與半導體和汽車等海外領先的產業不同，電池領域連標桿學習的先行技術都沒有，專業人才也屈指可數，因此經常感到茫然。” 引領全球電動汽車市場的“K電池”正為人才短缺而憂心忡忡。此前，韓國企業壹直引領著全球電池產業的初期成長期，但如果沒有高級人才，很難在未來市場保持競爭力。相反，最大的競爭國中國借助政府的全力支持，正在大規模培養專業人才。 14日，據政府及下屬機關去年年末實施的“國內電池業界人力實態調查”顯示，截至2022年末，國內3家電池公司和材料等整個業界，作為R&D核心軸的碩士、博士人力只有約9400人。與企業需求相比，還缺少700多名相關人力。國內電池業界進行R&D人力調查尚屬首次。 相反，據中國主要企業年度報告書等統計，2022年末中國7家電池企業的碩士、博士R&D人力人數為1.52萬名。其中，中國國內排名第壹的CATL擁有人力達3100人，排名第二的比亞迪擁有人力達8400人。這與3家K電池公司各公司擁有600~1900名左右形成了鮮明的對比。

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