李杋浩當選起亞隊新任主教練. February. 14, 2024 08:02. by 任寶美 bom@donga.com. 韓國職業棒球歷史上的首位“MZ壹代”主教練誕生了。況且這是在職業棒球10支球隊中，被評價為球隊文化“最保守”的起亞隊創下了1號紀錄。 起亞俱樂部13日表示，與1981年出生的擊球教練李杋浩（照片）與起亞隊簽訂了2年總價值9億韓元（合同保證金3億韓元，年薪3億韓元）的主教練合同。至此，起亞隊自上月29日解雇了涉嫌瀆職受賄而接受檢察機關調查的前主教練金鐘國之後，短短半個月就結束了新任主教練的選拔程序。 起亞俱樂部解釋選任背景說：“李主教練曾擔任過二線隊主教練和壹線隊擊球教練等，對球隊的整體理解度很高”，“我們認為他是能夠快速調整目前（混亂的）球隊氛圍的最佳人選。” 起亞隊團長沈哉學評價道：“李主教練是壹位創意豐富的教練”，“在上個月舉行的球隊戰鬥力研討會上，他以分析選手團實際擊球數據獲得的結果為基礎，發表了投球自動判定系統（ABS）應對方案、球隊擊球周期停滯應對措施等，受到了球隊代表理事崔俊英的好評。” 10日，李主教練在球隊正在進行轉地訓練的澳大利亞堪培拉進行了在線主教練面試，直到13日上午為止，作為擊球教練指導選手，從下午開始作為球隊主教練帶領了訓練。李主教練表示：“在球隊困難的情況下突然擔任主教練，雖然很擔心，但是我會帶著沈重的責任感壹步壹步地組建球隊”，“我會成為與選手們毫無隔閡地溝通，創造讓選手能在球場上盡情地展開他們自己的棒球舞臺的主教練。” 5年前還是選手的李主教練，比現役最高齡職業棒球選手秋信守（SSG）只早出生了230天。只比起亞隊隊內年齡最大的崔炯宇（41歲）大兩歲而已。只是韓國棒球委員會（KBO）總裁許龜淵在35歲的1986年就拿起過主帥教鞭，因此李教練並不是韓國職業棒球史上最年輕的主教練。 李主教練畢業於大邱高中，2000年在韓華隊開始職業選手生涯，在2010年獲得自由簽約選手（FA）資格，進軍日本職業棒球軟銀隊，2011年與起亞隊簽約後回到了國內。2019年退役後，他在起亞隊擔任助理教練，在起亞隊共度過了14年。李主教練在選手時期共擊出了17個滿壘本壘打，這仍然是韓國職業棒球史上最多的記錄。2017年，他還作為起亞隊選手品嘗到了韓國大賽冠軍的滋味。

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