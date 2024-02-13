要求制定《防止衛星政黨法》的在野黨議員都去了哪裏？. February. 13, 2024 08:55. . 共同民主黨6日召開議員全體大會，壹致接受了在第22屆議會選舉中維持現行的“準聯動型比例代表制”和建立衛星政黨的方案。全會同意了黨代表（黨首）李在明前壹天的提議。準聯動型比例制在上次議會選舉時首次引入，其宗旨是向少數政黨讓出比例代表議席，實現多黨制，但隨著選舉前兩大政黨競相推出“比例代表用小伎倆衛星政黨”，其宗旨變得無力。 李在明在當天的全會開場白發言中表示：“執政黨公然宣稱要建立衛星政黨。從共同民主黨的立場來看，在（對方）犯規的情況下如果不做出應對，國民的投票結果必然會被歪曲”。他主張，這次也因為國民力量黨而不得不創建衛星政黨。 之後的發言更加荒唐。他說：“我想拜托議員們的是，雖然爭論激烈，但如果作為黨人，（黨）做出決定，即使有不足之處，也會欣然接受。”也就是說，即使對結論不滿意，也要自覺地安靜地服從。用俗話說，就是“閉上嘴，讓打開就打開”。 李誕熙（音，下同）、金相姬、金鬥官議員等也參加了當天的議員全會。李誕熙等30多人去年11月15日召開記者會表示，“國民力量黨只是卑鄙地辯解說無法阻止衛星政黨，但共同民主黨應該有所不同”，要求黨內通過《防止衛星政黨法》的黨論。李誕熙當時表示：“政治學家蘇加特稱衛星政黨是‘傀儡政黨’。（通過防止衛星政黨法）不要創建傀儡政黨。" 同月28日，75名共同民主黨議員還提議了原則上禁止衛星政黨的公職選舉法修正案。國會副議長出身的金相姬在代表提議修正案時主張：“雖然期待準聯動型比例制有利於確保少數政黨的議席，但通過所謂的‘衛星政黨’引入制度的宗旨遭到嚴重破壞，迫切需要完善。” 如此清楚了解衛星政黨的問題和副作用的議員們，在短短3個多月內壹致接受了衛星政黨的創建。壹名共同民主黨相關人士表示：“與去年11月不同，現在不是完全議會選舉公推季節嗎?誰現在非要違背掌握公推權的黨代表的意願呢?”另壹名在野黨相關人士表示：“很多人預測，為了防止黨內分裂和脫離，李在明代表將最大限度地推遲選舉制決定，最大限度地拖延到公推季節。” 國會議員個人是憲法機關。每個人作為代表國民的人，至少應該在最後的選舉制議員全會上對“不是”就說“不是”。只有這樣，才能留下歷史記錄，在日後復盤議會選舉過程的過程中，再次銘記衛星政黨的弊端。 國民力量黨緊急對策委員長韓東勛對共同民主黨的壹致決定諷刺道：“難道是朝鮮嗎?本來就該全場壹致的，不知道為什麽到現在還這麽煎來熬去?”對於遵循“閉上嘴讓打開就打開”的李在明式方針的共同民主黨議員來說，這聽起來相當痛苦。聲稱絕對不能建立衛星政黨的共同民主黨議員都去了哪裏?

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