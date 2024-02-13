任奫燦將於21日在卡內基音樂廳出道，明年也將受到邀請. February. 13, 2024 08:56. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 韓國青年鋼琴家任奫允燦（20歲•照片）明年也將登上美國紐約卡內基音樂廳的舞臺。也就是說，在邀請世界級音樂人登臺的卡內基音樂廳，任奫燦連續2年應邀登臺演出。 11日（當地時間），紐約卡內基音樂廳公布了2024~2025賽季的演出日程，並表示任奫燦的演出將於明年4月25日在主舞臺艾薩克斯特恩禮堂舉行。這是繼本月21日舉行的卡內基音樂廳出道舞臺後，明年也策劃了任奫燦的演出。 本月的卡內基音樂廳演出已經在去年門票開始銷售後售罄。在門票交易網站上，需要支付2~3倍以上的費用才能買到票。最近向卡內基音樂廳職員詢問能否買到門票，該職員搖搖頭說：“任奫燦的舞臺是最火熱的（hottest）演出，壹張票都沒剩了。”根據卡內基廳的政策，如果想購買當天銷售的“備用票（Rush Ticket•指票房預留給預算有限的劇迷，需要在演出當天票房開門前去排隊購買，先到先得的壹種票）”，建議“壹大早就排隊”。 今年波士頓交響樂團和巴爾的摩交響樂團等美國國內預定的主要演出也幾乎全部售罄。此前，任奫燦在去年與紐約愛樂樂團的首場出道舞臺上也獲得了起立鼓掌的待遇，並被《紐約時報》（NYT）稱贊為“夢幻般的演奏”。 代表韓國的另壹位鋼琴家趙成珍繼上個月在卡內基音樂廳演出後，明年也將連續4年登上卡內基音樂廳的舞臺。

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