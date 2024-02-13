工作了但沒拿到工資，最近5年間“拖欠工資未清算額”達1.6萬億韓元. February. 13, 2024 08:56. by 周愛眞 jaj@donga.com. 據調查，勞動者在工作後到年末為止未能得到的“拖欠工資未清算額”在最近5年間達到了1.6458萬億韓元。 12日，據國民力量黨李周桓議員室從雇傭勞動部收到的資料顯示，2019~2023年發生的拖欠工資中，未清算額為1.6458萬億韓元。這是在此期間發生的工資拖欠額7.7869萬億韓元的21.1%。 拖欠工資未清算額是指拖欠的工資中到當年年末為止沒能拿到手的金額。2019年為5122億韓元的拖欠工資未清算額在新冠病毒（COVID-19）疫情擴散的2020年減少到3286億韓元，2021年減少到2197億韓元，2022年減少到2120億韓元，呈逐年減少趨勢。據分析，受新冠疫情的影響，經濟活動萎縮，雇傭市場也萎縮。拖欠工資額也從2019年的1.7217萬億韓元減少到2022年的1.3472萬億韓元。 但是，從新冠疫情中恢復過來的去年經濟活動再次增加，相反，隨著經濟放緩，以建設業為中心的拖欠工資大幅增加。去年的工資拖欠額為1.7845萬億韓元，創下了歷史最高值，未清算額也再次增加到3733億韓元。雇傭部計劃今年對受害者超過50名或損失金額超過10億韓元的拖欠工資的企業實施特別監督。

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