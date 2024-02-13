醫生罷工逐漸明朗化……總統室：“醫大增員不可逆”. February. 13, 2024 08:57. by 趙維拉記者、田柱永記者 jyr0101@donga.com. 針對政府提出的醫科大學入學定員增員方針，實習醫生（見習醫生•住院醫師）團體於12日晚舉行了在線總會，討論了罷工時間和方式等問題。由於實習醫生負責大型醫院的住院患者診療、應急手術等現場業務，因此如果他們罷工，診療將出現相當大的問題。相反，總統室當天斬釘截鐵地表示“醫大增員是不可逆轉的”，醫療界的集體休診事態很有可能成為現實。 12日，據醫療界透露，大韓實習醫生協議會當晚召開在線總會，討論了政府醫大增員方針的應對方案。據悉，“五大”醫院（首爾大學、Severance、首爾峨山、三星首爾、首爾聖母）的實習醫生已經在各醫院的投票中決定參與團體行動，因此在罷工幾成定局的情況下討論了時間和方式等。 此前，為抗議政府的方針，李必洙（音譯）會長等領導層集體辭職的大韓醫師協會也宣布，將江原道醫師會會長金澤宇（音譯）選為非常對策委員長，並於15日在全國各地舉行動員大會，展開團體行動。另外，計劃於17日在首爾舉行全國醫生代表會議，討論集體休診日程等。 急救醫生組織大韓急救醫學會成立了緊急對策委員會，並表示，“如果（政府）沒有表現出改善的意誌，將全部離開急救醫療現場”，各領域的醫生團體也紛紛表明了立場。 但是，總統室高層相關人士12日在龍山總統室與記者們見面時強調：“在過去的40年裏，律師增加了10倍，但醫生人數僅增加了3倍”，“隨著收入的增加，專職工作人員人數必然會增加，但醫生人數並沒有達到必要的增加。”該相關人士還表示：“雖然醫生們說增加2000名是不是太多了，但從現在開始增加2000名也不夠，這就是我們國家的醫療現實”，“團體行動師出無名，醫生們應顧全大局進行協助。” 政府認為，從春節長假開始，醫生們的抗議將全面展開，如果2000年以後第4次集體休診成為現實，將采取命令開始業務和吊銷執照等正面應對。

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