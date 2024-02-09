KBS漏掉的提問……談話不能代替記者招待會. February. 09, 2024 07:38. . 尹錫悅總統7日的KBS新年談話在其內容和形式、推進過程中留下了諸多遺憾。指定壹個電視臺，在3天前錄制後，通過編輯播放總統室各處走動的場面，令人聯想起宣傳用紀錄片。有人評價說，連尖銳的問題也沒有，都是溫和的，與其說是交談，不如說是歡敘。最重要的是，在此次談話中，遺漏了太多國民真正感到好奇、想問總統的提問。 提問大體上集中在尹錫悅總統想說的話或迫不得已的事情上。就連核心人物總統夫人金建希收受名牌包的疑惑也縮小了其意義，稱其為“所謂的化妝包、外國公司的小包”，將其視為“禮賓和警衛的問題”。因此，聲稱“沒有無情地、刻薄地切斷”事實上成了辯解的場所。就算是不得不而見的面，也沒有提到為什麽不拒絕那個包包、之後如何處理包包等後續問題。 沒有看到尹錫悅總統不願意或覺得尷尬的問題。在尹錫悅總統的責任下調查的“幹預司法”事件的前大法院院長梁承泰在壹審中被判無罪，也沒有問及涉嫌“指使告發”的孫俊成檢察長壹審有罪。對於是否真的要求國民力量黨緊急對策委員長韓東勛辭職的問題，也沒有進行提問。不僅是現政府上臺以來不斷出現的人事混亂，就連釜山世博會申辦失敗等誰都不得不搖頭的事件，國民也沒有得到任何答復。 沒有關於年金、勞動、教育三大改革的問題，這壹點也很難理解。三大改革在總統就任後的首次國會演說中作為克服危機的三大先行課題提出以來，壹直表示“不是選項，而是必須”。年金改革自政府把沒有實質內容的改革方案提交給國會之後實際上已經停止，但教育改革在減少私人教育費或擴大大學無專業選拔等零星政策在現場引起巨大副作用的情況下，卻沒有提出任何質疑。 總統作為國政最高負責人，負有與重大權限相應的“說明義務”。如此不可避免的總統職責，不能為了自己的利益而回避或限制。媒體也應該為了國民的知情權，代替國民進行提問和追究。不盡如人意的此次KBS談話代替不了記者招待會。

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