在韓國因無法核算技術泄露損失額，僅受到“無關痛癢的處罰”. February. 08, 2024 07:43. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. “0年（韓國）vs 最少10年（美國）”。 對於將三星電子子公司SEMES的“超臨界半導體清洗設備”核心圖紙轉移到中國的前職研究員A某，法院上個月下達了有期徒刑10年的二審宣判。但是根據技術泄露造成的損失額，量刑為0年。檢察機關推算損失額約為2200億韓元，但法院沒有承認，因為很難明確核算損失額。 相反，美國的制度規定，法院必須親自核算損失額，並反映在量刑上。7日，本報向多名法學教授、律師等咨詢的結果顯示，如果美國法院認可2200億韓元的損失額，刑期將加重10年零1個月~12年零7個月不等。這是初犯的情況。法律專家分析說，如果有犯罪前科，最高會加重17年零6個月~21年零10個月的刑期不等。 根據美國聯邦量刑委員會的量刑標準表，技術泄露犯罪至少會被處以0~6個月有期徒刑。 而且根據損失額的不同，會加重徒刑。如果是初犯，而且損失額達2200億韓元，有期徒刑最少將增至10年以上。壹位法律專家表示：“如果再犯或技術泄露到海外，技術泄露犯以犯罪為代價收受錢財，刑期將進壹步增加。” 據大檢察廳透露，對2015年至去年1月因技術泄露在壹審中被判有罪的496件進行分析的結果顯示，法院核算損失額後，沒有壹件判決。23件（4.6%）雖然寫有損失額，但這只是存在設備盜竊等直接損失額的情況。

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