無人機成為世界戰爭主角，力挫尖端武器成為“性價比最高”的選擇. February. 08, 2024 07:43. by 巴黎=常駐記者 趙恩雅、孫孝周記者 achim@donga.com、hjson@donga.com. 在本月24日迎來爆發兩周年的烏克蘭-俄羅斯戰爭、超越以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯展開的中東戰爭等實戰戰場上，多種軍事技術都得到了運用，其中有壹種武器最近最引人註目。那就是無人機。烏俄兩國因武器耗盡而陷入困境後，正在積極使用既便宜又可實施有效打擊的無人機。烏克蘭總統澤連斯基公開表示，“將另行創建無人機系統部隊”，俄羅斯也正在用無人機集中打擊烏克蘭的基礎設施。中東戰爭也由哈馬斯以無人機攻擊打響了第壹炮。支持哈馬斯的親伊朗也門胡塞反政府武裝也用無人機癱瘓了紅海海路。朝鮮也積極進行無人機挑釁，韓國也在構築無人機防禦體系等方面傾註心血。● 澤連斯基：“將創建無人機部隊”澤連斯基在即將迎來開戰兩年之際相信無人機是“逆轉形勢”的壹招。據路透社報道，他在6日的夜間錄像演說中強調“無人機戰爭速度戰”。他說：“剛剛簽署了在我軍創建無人機系統部隊的法令。”他在去年12月還曾宣布：“今年將生產100萬架無人機。” 烏克蘭認為無人機是可以打擊敵人心臟的“最精銳尖兵”。實際上，俄羅斯總統普京所在的莫斯科克裏姆林宮去年5月遭到了無人機攻擊。同年8月，因烏克蘭無人機攻擊，莫斯科機場壹度癱瘓。 對俄羅斯來說，無人機同樣重要。俄羅斯多次利用無人機破壞了烏克蘭大壩、能源設施、坦克等。烏克蘭網絡媒體“歐洲廣場新聞社”去年11月報道說：“烏克蘭第壹人稱主視角（FPV）無人機每月產量為5萬架，而俄羅斯則達到30萬架。” 無人機越來越受到關註是因為“性價比”優越。隨著戰爭無限延長，武器和財源耗盡，人們判斷沒有比無人機更好的武器。最具代表性的事例就是“FPV無人機”。英國《經濟學家》5日報道說：“FPV無人機在最前線獲得了接近‘神話’的地位。” 烏克蘭東部巴赫穆特的無人機部隊“阿基裏斯”最近用幾架價值300-500美元（約40-66萬韓元）的FPV無人機摧毀了價值數百萬美元的俄羅斯重武器。 無人機也非常適合心理戰。因為與明顯暴露的炮擊不同，無人機是無聲飛行進行攻擊的“悄悄的暗殺者”。 ● 哈馬斯無人機摧毀以色列最尖端武器 最近中東戰爭也呈現出另壹種“無人機戰爭”局面。去年10月7日哈馬斯空襲的中心也有無人機。以色列為了先發制人地壓制哈馬斯的挑釁，投入天文數字的資金開發的“智能圍欄”遠程控制武器系統被小型無人機投下的小型爆炸物破壞殆盡。 也門胡塞武裝最近也用無人機威脅著紅海航線上的美國和英國船舶。還有分析認為，胡塞武裝很早就了解無人機的價值，並做好了準備。據總部設在也門的智庫“薩那戰略研究中心”透露，胡塞武裝宣布2019年為“無人機年”，並積極生產無人機。 可不能認為無人機就是其他國家的戰爭故事。韓國軍方為了應對2022年12月發生的朝鮮無人機侵犯首爾上空事件等無人機挑釁，去年9月作為國防部直屬部隊成立了無人機作戰司令部。上個月，國防部長申源是訪問該部隊時強調：“無人機是戰場上的遊戲改變者。這是最近在俄羅斯-烏克蘭戰爭、以色列-哈馬斯武力沖突等實戰中被證明有效的武器體系。”

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