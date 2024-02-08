敬老院無償午餐·看護費補貼化……執政黨與在野黨展開“敬老競爭”. February. 08, 2024 07:41. . 國民力量黨前天發表了每天向全國敬老院提供免費午餐的公約。目前，全體敬老院的40%左右每周提供3天左右的午餐，執政黨的公約把午餐時間增加到每周7天，並階段性地擴大提供午餐的敬老院數量。在共同民主黨此前把“向敬老院提供每周5天的午餐”作為議會選舉公約後，執政黨又增加了兩天進行對抗。 國民力量黨還提出公約：為了降低護理負擔，給療養醫院的護理費予以報銷，在年底結算中扣除稅額。這也與去年底共同民主黨作為議會選舉1號公約提出的補貼護理費健康保險相重疊。在此次議會選舉中，朝野為了抓住首次超過二三十歲選民的1399萬名60歲以上選民，提出了相似的公約。 問題是，朝野政黨都沒有考慮如何籌集履行銀色公約所需的財源。根據現行老人福利法，政府和地方自治團體支援敬老院的糧食購買費和冷暖氣費用，但今年分配的預算為800億韓元。如果想向全國6萬多個敬老院提供免費午餐，需要增加幾倍的預算，但朝野卻對財源籌措方案閉口不談。 補貼護理費也壹樣。如果在看護費上適用健康保險，每年需要15萬億韓元以上的財源。再加上國會預算政策處等預測，健康保險財政今年將立即轉為赤字，公積金將從2028年開始見底。也就是說，如果不同時推進護理費工資化，就很難實現。 在即將來臨的1000萬名老人時代，有必要進行解決高齡層貧困、提高生活質量的公約競爭。但是，在沒有財源對策的情況下，只為爭取老人的支持而胡亂拋出的善心性公約只會浪費國家資金，助長代際矛盾。對於2008年從10萬韓元起步、每次選舉時上漲的基礎養老金，朝野兩黨約定上調40萬韓元。辨別“復制粘貼”等壹味給予的善心攻勢，現在是選民的任務了。

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