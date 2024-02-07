崔再源-具本相獲“春節特赦”……恢復298萬名小額滯納履歷者的信用. February. 07, 2024 07:39. by 朴鐘敏記者、許東埈記者 blick@donga.com. 政府發表了包括SK集團首席副會長崔再源、LIG會長具本相、前總統秘書室室長金泣春、前國防部長官金寬鎮等經濟人士和前職高級公職人員、政界人士等在內的春節特別赦免。這是尹錫悅政府的第四次特赦。其中包括對298萬名小額滯納履歷者的信用恢復案。 政府於6日舉行由總統尹錫悅主持的國務會議，表決通過了7日赦免、復權、減刑980人的特別赦免案。法務部次官（代行長官權限）沈雨廷在表決後召開新聞發布會表示：“希望通過此次赦免，以堅實的民生經濟為基礎，提高國家經濟整體的活力，讓政治理念引發的矛盾告壹段落，為國民團結創造契機。” 在此次特赦中，因涉嫌貪汙子公司資金而被判刑的崔副會長和因涉嫌參與財務欺詐及欺詐性票據發行而被判刑的具會長分別復職。 朴槿惠政府當時因“文化界黑名單”事件被移交審判後，最近放棄上訴被判2年有期徒刑的金前室長、因涉嫌指示軍隊網絡司令部進行回帖工作而去年被判2年有期徒刑的金前長官、因涉嫌“歲月號遺屬查察”等嫌疑被起訴的前國軍機務司令部參謀長金大烈等8名前職高級公職人員也榜上有名。因涉嫌非法政治資金被判7年有期徒刑的前新國家黨（現國民力量）議員李愚鉉、因涉嫌非法政治資金被判有期徒刑緩期執行的前共同民主黨議員沈基俊等7名政界人士也包括在此次特赦名單之中。

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