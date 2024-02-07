醫科大學招生名額增加2000人……從今年高考開始將選拔5058人. February. 07, 2024 07:39. by 朴成敏記者、趙有羅記者 min@donga.com,jyr0101@donga.com. 從明年高考起，全國醫科大學入學定員將比現在增加2000人，達到5058人。醫大定員增加是自1994年以後31年來的第壹次。 政府6日召開保健醫療政策審議委員會，表決通過了上述內容的醫科大學增員案。保健福祉部部長曹圭鴻在表決結束後在政府首爾大廈舉行新聞發布會表示：“考慮到因老齡化而增加的醫療需求等，以到2035年為止醫生人數將缺員15000名的供需預測為基礎，決定了醫科大學擴招規模。” 醫科大學新生從畢業後到成為醫生（普通）至少需要6年時間，因此計劃從明年開始將新增2000人的定員數至少維持5年，到2031-2035年培養出1萬名醫生。其余不足的5000人將通過讓退休醫師發揮余熱等方式補充。 政府還表示，將把增加的定員重點安排在地方醫科大學。這是考慮到醫生不足現象在非首都圈比首都圈更為嚴重而采取的措施。曹圭鴻還表示：“將把非首都圈醫科大學的地區人才錄取比率增加到全體的60%以上。”現在地方人才義務選拔比率為40%。具體各大學的定員將在今年4月之前由教育部決定。不過，政府認為明年新設醫科大學在日程上有些勉強，因此決定進壹步進行討論。 尹錫悅總統也在當天龍山總統室主持的國務會議上強調：“醫生人數不足，給很多國民帶來了不便。為了保護國民健康和生命，擴大醫生人力是不能再推遲的時代課題。” 壹直反對醫大擴招的醫療界表明了總罷工方針。大韓醫生協會會長李必洙當天上午召開記者會表示：“領導層集體辭職，長假後成立緊急對策委員會，將正式展開鬥爭。”在大型醫院手術室等工作的實習醫生（實習醫生、住院醫師）中，大部分也將參加罷工。在大韓專業醫師協會的問卷調查中，全國140多家進修醫院所屬的1萬多名專業醫生中88.2%表示，如果增設醫科大學，將參與罷工等團體行動。 曹圭鴻表示：“如果（醫生）進行非法集體行動，將根據《醫療法》等采取果斷措施。”福祉部在醫科大學擴招消息宣布後，對診療空白的擔憂增大，將保健醫療災難危機警報階段從“關註”提升至“註意”。

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