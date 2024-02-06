繼聯合參謀本部之後，戰略司令部也將設在首都防衛司令部. February. 06, 2024 07:48. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據悉，戰略司令部將設立在位於首爾市冠嶽區南泰嶺的首都防衛司令部。戰略司令部是應對朝鮮核武器和導彈威脅、總指揮“殺傷鏈”（先發制人打擊）等韓國型三軸體系的地方，新設戰略司令部是尹錫悅政府的大選承諾之壹。 韓國軍方去年1月在首爾龍山的聯合參謀本部屬下新設了“核武器和大規模殺傷性武器應對本部”。新的舉措是要擴大調整範圍，甚至在今年內創建戰略司。但也有人擔心，在龍山的聯合參謀本部已確定遷移到首都防衛司令部的情況下，如果連針對朝鮮的三軸體系的“指揮塔”戰略司令部也設在首都防衛司令部，軍隊核心指揮和司令部將過度密集，壹旦有事，可能會受到朝鮮的致命打擊。 綜合《東亞日報》5日的采訪，軍方決定在首都防衛司令部設立年內創建的戰略司。從去年開始，軍方對首都防衛司令部和江原道原州的陸軍導彈戰略司令部這兩個地方作為候選地進行了討論，最終得出了上述結論。軍方消息靈通人士表示：“防衛司令部具備了戰時指揮所地堡（B1文件庫）和指揮控制系統等基礎設施。據我所知，在防衛司令部設立戰略司比較合適。”這表示，軍方還考慮到了為準備創立而縮短時間等條件。 軍方正在進行戰略司令部的指揮結構和戰時指揮體系、所指揮的戰略資產構成等詳細的創建工作。工作結束後，最晚也會在年底在防衛司令部內的部分設施舉行創建儀式。 戰略司令部不僅可以綜合運用軍方擁有的超精密、高威力打擊能力，還可以綜合運用宇宙網絡、電磁等多領域能力，執行遏制朝鮮核、導彈威脅的任務。司令部將統壹指揮玄武系列的高威力彈道導彈、F-35A隱形戰鬥機、宙斯盾驅逐艦、裝有潛射彈道導彈的3000噸級以上中型潛水艇、天弓·愛國者攔截導彈等對朝先發制人打擊及導彈防禦、大規模懲戒戰鬥力等。 如果戰略司令部設在首都防衛司令部，軍隊的核心戰鬥司令部和指揮部就會聚在壹起。隨著2022年總統室搬遷至龍山，目前位於龍山的聯合參謀本部已經決定在2027年建成的新辦公樓並搬遷至首都防衛司令部。據悉，軍方認為，為了迅速作出決策和指揮作戰，最好同時設立聯合參謀部和戰略司令部。 但軍方消息靈通人士指出：“壹旦進入戰時，防衛司令部內的B1文件庫裏也會有政府主要機關進入，考慮到這壹點，在有事時可能會成為朝鮮集中打擊的目標。”也有人指出，作戰司令部及其上級指揮部幾乎不會設在同壹空間，考慮到像網壹樣的指揮控制體系，有事時，出於部隊生存性和作戰運用考慮，應該分開設置。

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