“想象壹下北韓像哈馬斯壹樣，突然南侵和屠殺平民！”. February. 05, 2024 07:41. by 洪禎秀 hong@donga.com. “想象壹下北韓（朝鮮）突然侵略韓國，屠殺平民並發射火箭。” 2日，美國猶太人委員會（AJC）的泰德•多伊奇會長（照片）在首爾鐘路區壹家酒店與東亞日報見面，這樣比喻了去年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈馬斯對以色列的侵略。他說：“韓國國民當然也會要求政府采取強硬措施”，“加沙戰爭也是以色列針對以掃蕩猶太人為目標的恐怖組織（哈馬斯）的攻擊而采取的本國防禦行動。” 多伊奇會長曾擔任美國眾議院議員12年，於2022年就任1906年成立的美國國內猶太人權益擁護團體AJC的代表。他解釋說：“北韓在得到伊朗支援這壹點上與哈馬斯有共同點”，“AJC在聯合國壹直帶頭關註北韓的人權蹂躪。” 多伊奇會長對於以色列的強硬應對和戰爭長期化的批判輿論表示：“美國支援以色列的方針沒有得到壓倒性的支持是事實”，“哈馬斯的末日就是中東和平到來之日，（11月大選中）也會對拜登政府有所幫助。”對於國際社會正在討論的“戰爭解決方案”，他表示：“必須努力保障阻止對以色列的威脅。” 對於美國國內最近反猶太主義愈演愈烈，甚至出現支持哈馬斯的呼聲的現象，他強烈譴責說：“這是危險的陰謀論，也是擁護恐怖主義的行為。”多伊奇會長表示：“我們也哀悼巴勒斯坦無辜平民的犧牲”，“哈馬斯甚至把自己應該保護的人當作人盾，將數十億美元的援助金用於恐怖襲擊。”

한국어