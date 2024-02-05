“懷疑印尼研究員在4、5年間篩選泄露KF-21相關資料”. February. 05, 2024 07:41. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據悉，涉嫌泄露韓國型超音速戰鬥機“獵鷹（KF-21）”相關資料的印度尼西亞籍研究員A某是派往韓國的印度尼西亞開發團隊中參與KF-21開發時間最長的人士。 軍方消息靈通人士表示：“據我所知，A某除了新冠肺炎疫情（COVID-19）嚴重的那段時期外，在韓國航空宇宙產業公司（KAI•KF-21制作公司）進行派遣工作的時間最長。”據悉，A某於上月17日在慶南泗川的KAI總公司試圖向外部轉移的未認可便攜式儲存裝置（USB）中，包含了相當於4、5年的49個資料文件。據悉，國家情報院和國軍反間諜司令部等調查當局懷疑A某歷經多年選擇性地獲取並泄露KF-21開發相關資料的可能性。 據悉，A某在相關當局的調查中堅決否認相關嫌疑，稱“只是不小心將儲存了研究團隊會議資料等壹般內容的個人USB存儲器帶到了公司內部而已。”KAI方面也表示，到目前為止，壹般資料占多數，沒有屬於軍事機密的內容。但是軍方當局者表示：“這是KAI的自行調查結果，USB存儲器的準確內容是否觸犯機密，將通過相關當局的正式調查確認。” 國情院等情報當局在禁止包括A某在內的10~20名印度尼西亞派遣人員全員出國後，分兩次結束了調查。據悉，還對與A某等人壹起參與KF-21開發工作的KAI有關人士進行了補充調查。因為不能排除A某在USB中儲存KF-21相關資料並運出的過程中，KAI內部人士參與其中的可能性。 軍方消息靈通人士表示：“以已經調查的內容為基礎，正在內部討論是委托檢方和警方進行調查，還是進行追加調查。”

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