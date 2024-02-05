“感謝電動汽車和SUV”……輪胎行業去年創歷史最高業績. February. 05, 2024 07:41. by 韓在熙記者 hee@donga.com. 韓國輪胎行業去年取得了歷史最高業績。由於單價較高的高附加值輪胎銷量大增，海上物流費和原材料價格下降，收益性有所提高。 據輪胎業界4日透露，韓泰輪胎和科技（韓泰輪胎）去年的銷售額（8.9396萬億韓元）和營業利潤（1.3279萬億韓元）均刷新歷史最高紀錄。錦湖輪胎去年的年營業利潤（3883億韓元）、耐克森輪胎的銷售額（2.7017萬億韓元）也均創下最高紀錄。 三家公司的合計營業利潤為1.9029萬億韓元，是前壹年（6746億韓元）的約2.8倍。3家輪胎公司的合計營業利潤超過1萬億韓元，是自2016年以後7年來的第壹次。輪胎行業似乎已經從新冠疫情的影響中完全恢復。 引領三家公司業績的是高附加值輪胎。運動型多功能車（SUV）或電動汽車上安裝的專用輪胎比其他產品單價高。這是因為，電動汽車因為電池，SUV因為車身大，車體重量必然更大，為了能夠承受這些重量，輪胎需要非常特殊設計。以耐克森輪胎為例，去年電動汽車專用輪胎的比重為8%，但今年將目標增加到了10%。其他輪胎企業也專註於電動汽車專用輪胎。 再加上最近汽車業界大量安裝18英寸以上大輪胎的趨勢，也對業績產生了影響。錦湖輪胎去年大輪胎產品的比重為38%，今年計劃將其增加到42%。 此前壹直阻礙增長的物流費下降也是利好因素。新冠病毒肆虐的2022年，代表性的海上物流費指數上海集裝箱運費指數突破5000，但去年維持在1000左右。受也門胡塞反政府武裝對民間船舶的攻擊導致航道受阻的“紅海事件”的影響，指數從去年12月起開始上漲，以2日為基準，雖然達到2217.73，但在此之前得益於較低的海上運費。 制造輪胎的核心原材料天然橡膠、合成橡膠的價格下降也對收益性的改善產生了影響。據錦湖輪胎透露，原材料價格壹度上漲的2021年第三季度（7-9月），天然橡膠和合成橡膠的價格分別為每噸1659美元（約222萬韓元）和1435美元，但時隔2年後的去年第三季度分別下降了19.4%和42.5%。 三家輪胎公司今年也計劃推出高附加值輪胎，繼續保持歷史最高業績。錦湖輪胎和耐克森輪胎將今年的銷售目標值分別定為4.56萬億韓元和2.9萬億韓元。兩家公司均為歷史新高。韓泰輪胎還沒有拿出目標值。輪胎業界相關人士表示：“比內燃機車更重的電動汽車的輪胎更換周期為2-3年，比普通輪胎（4-5年）短，這壹點也將提高3家輪胎公司的業績。”

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