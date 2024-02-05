“醫療購物”導致患者負擔金上漲……必須堵住“漏洞”、守護健康保險財政. February. 05, 2024 07:40. . 韓國政府昨天公布“第二次國民健康保險綜合計劃”，決定從今年7月起，為每年接受365次以上門診治療的患者承擔90%的醫療費。這是為了減少患者往返於多家醫院接受不必要的診療的“醫療購物”而采取的措施。對於接受3000多次門診治療等、平均每天去醫院壹次以上的人來說，去年投入的健康保險財政就達268億韓元。相反，“醫療憑證”制度將以青年層為對象進行示範運營。如果每季度使用醫療機構不足1次，每年向健康保險加入者返還12萬韓元。 值得慶幸的是，政府擺脫了偏重於提高健康保險保障率的做法，即使為時嫌晚，也向同時追求財政健全性的方向轉變。上屆政府實行的急劇強化保障性與實損保險的活性化相吻合，引發過度醫療，並蛀蝕了健康保險財政。超聲波和MRI診療費自2018年以後時隔3年增加10倍，達到了1.8萬億韓元。韓國每年的外來使用次數是經濟合作與發展組織平均水平的3倍。其結果，健康保險財政收支從後年開始將轉為赤字，預計到2028年赤字幅度將接近1.6萬億韓元。 為了消除已達嚴重水平的必需醫療和地區醫療空白，擴大對弱勢群體及稀有疑難雜癥患者的支援，必須要有堅實的財政。要徹底堵住健康保險財政流失的漏洞。應該追加討論提高感冒等輕癥疾病的本人負擔金的方案或像實際損失保險壹樣，到壹定金額為止全部由本人負擔的方案。 另外，健康保險財政也有必要以10年以上的長期推算為基礎，應對低生育高齡化。保健福利部預測，到2028年，健康保險準備金將維持在28萬億韓元左右，與現在持平。這是根據《國民健康保險法》從今年開始只推算5年的結果。但到2030年，每4名人口中就有1人65歲以上，生產年齡人口在今後10年內將減少332萬人。此後，儲備金的枯竭如同定時炸彈。目前8%的保險費率法定上限上調也是不可避免的。接受相關提問的當局人士在新聞發布會上表示：“健康保險是（預測當年支出後應對的）短期保險。”不能用這句話壹答了之。

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