朝鮮再次向西部海域發射巡航導彈，9天進行4次挑釁. February. 03, 2024 07:28. by 高道藝記者、孫孝周記者 yea@donga.com、hjson@donga.com. 朝鮮2日上午11時許向西部海域發射了多枚巡航導彈。這距離1月30日在平安南道南浦壹帶向西部海域發射巡航導彈“箭-2型”僅隔3天。朝鮮自1月24日起發射巡航導彈，到當天為止，在短短9天內先後4次往返於東西部海域，用巡航導彈進行了露骨的武力示威。 韓國軍聯合參謀本部當天表示：“發現了多枚巡航導彈，韓美情報當局正在進行精密分析。”韓國軍方傾向於該導彈很有可能是在平安道南浦內陸發射的。另外，也不排除不是從陸地而是從海上潛艇發射的可能性，正在進行分析。從去年底起持續進行連鎖巡航導彈挑釁的朝鮮，似乎在威脅稱，可以實戰部署這種可以進行低高度、超精密打擊的導彈，隨時可以打擊韓國全境。 據朝鮮官方媒體當天報道，朝鮮國務委員長金正恩視察建造軍艦的南浦造船廠時強調：“在加緊準備戰爭的過程中，加強海軍武力是最大的問題。”也就是說，金正恩有可能是直接前往發射巡航導彈的南浦，鼓勵開發核潛艇等核戰略武器。據媒體報道，金正恩此前還詳細聽取了2021年勞動黨第八次黨代會當時決定的各種艦船的建造實態和新計劃事業準備情況等報告。金正恩還表示：“必須在5年計劃期間內無條件執行計劃的船舶建造項目。” 朝鮮在第八次黨代會上發表了國防力量發展五年計劃，提出了“五大任務”等，其中“擁有核潛艇和水下發射核戰略武器”是其中之壹。1月28日，朝鮮表示，對核動力潛艇建造事業的執行方案做出了“重要的結論”，因此有人提出，就核動力潛艇開發問題，可能已經確定了具體的建造方案等。

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