流露出核潛艇野心的金正恩……壹旦擁有，韓半島軍事地形發生劇變. February. 03, 2024 07:27. . 去年9月，朝鮮國務委員長金正恩公開了新型潛艇“金君玉英雄”號，並主張“如果（搭載）核武器，那就是核潛艇”。與金正恩的自信無關，“搭載核武器”的潛艇並不是真正意義上的核潛艇。只有“使用核推進方式”的潛水艇才能得到真正的核潛艇待遇。 2019年只公開了部分船體的“金君玉英雄”號，時隔4年終於完全露出了真面目。金正恩可能是想最大限度地賦予這艘常規（柴油）潛水艇以威脅性的意義。因此，考慮到該新型潛水艇可以裝載10枚戰術核武器導彈，朝鮮似乎主張“搭載核武器的就是核潛艇”。 不過，金正恩表示，“將引進先進的動力體系”，同時表現出了建造核動力潛艇的野心。在朝鮮，金正恩的話就是憲法。“最高尊嚴”公開表示要制造核動力潛水艇，意味著朝鮮當局將動員人力、物力資源進行建造。當時，韓國情報當局人士預測稱，“金正恩將在半年內就核動力潛水艇提出有進展的計劃”。也就是說，即使是為了對自己的話負責，也會這樣做，哪怕是吹牛或誇張。 令人驚訝的是，在不到半年的今年1月28日，金正恩就核動力潛艇建造事業的執行方案做出了“重要結論”。分析認為，這意味著已經確定了建造核潛艇的詳細方案和日程等。 核動力潛水艇從核反應堆獲得動力。因為不需要經常出水，所以執行“隱秘”作戰的能力比柴油方式更強。塊頭也很大。美國核動力潛艇中，洛杉磯級潛艇達到6900噸，俄亥俄級潛艇達到1.6萬噸。核動力潛水艇不僅速度快，而且可以裝載大量核武器，因此被稱為“核武器的終結者”。 不幸中值得慶幸的是，金正恩聲稱的“重要結論”很有可能是虛張聲勢。韓國政府核心人士斷然否認稱：“"朝鮮可能還沒有掌握核動力潛水艇的核心——小型核反應堆技術等，這還是金正恩的希望事項。”也就是說，金正恩要想向全世界只有6個國家的核動力潛艇擁有國出示名片，還有很長的路要走。 不過，眼前的高風險變數令人擔憂。正在大力向俄羅斯提供武器支援的金正恩會公然要求核潛艇強國俄羅斯提供潛艇說明書。有分析認為，俄羅斯總統普京可能會在上半年訪問朝鮮。韓美當局也在關註朝鮮奪取核潛艇技術的可能性。朝鮮去年針對韓國主要造船企業舉行了黑客派對。完全可以瞄準核潛艇技術。 如果朝鮮擁有核動力潛艇技術，韓半島的軍事格局將發生巨變。聲稱“海軍的核武裝化是迫切的時代任務"的金正恩，會認為任務即將完成。在韓國國內，擁有自主核動力潛艇的主張將會高漲。以核潛艇為關鍵詞，韓半島很有可能處於軍備競賽的漩渦之中。

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