議會選舉收票驗票需要7萬人，公務員嫌“津貼少”而回避. February. 02, 2024 07:32. by 趙權亨記者 buzz@donga.com. 據悉，在4月10日議會選舉中，首次引進了開票工作人員在開票過程中用眼睛壹壹確認投票紙的“手動”驗票程序，開票工作人員比4年前的議會選舉最多增加20%，需要7.7萬人。但是，隨著作為投票、開票核心人力的公務員們對最低時薪（9860韓元）水平的津貼表示不滿，確保人力方面亮起了紅燈。有人指出，如果不能滿足必要的人力，就會投入大多數民間人士，這與為阻止不正當選舉疑惑而引進的手動檢票制度的宗旨不符。 《東亞日報》1日采訪結果顯示，中央選舉管理委員會最近對各市郡區選舉管理委員會需要投票和開票的人力進行了統計，並收集了隨著引進手檢票需要增加約15%-20%的開票工作人員的意見。也就是說，與2020年4月15日議會選舉的64015名相比，最多需要增加13000名左右的人員。另外，包括投票管理員、投票工作人員在內的議會選舉事務人員將從2020年的32.7449萬名增加到今年的約34.7萬名。 但據悉，壹些地方自治團體沒有提交動員到選舉事務上的公務員名單。公務員工會提出了漫長的投票時間和津貼等問題，最近在選舉管理委員會前舉行了要求提高津貼的示威。開票工作人員的津貼為14小時工作15萬韓元，投票工作人員為15小時工作13萬韓元，是最低時薪水平。 在上次議會選舉中，公務員的選舉事務參與率從2016年的63.5%減少到2020年的53.3%。選舉管理委員會用銀行職員等民間人士填補了空缺。

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