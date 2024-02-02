“《阿蓋爾》會成為壹部超乎想象的電影”. February. 02, 2024 07:32. by 崔智善 aurinko@donga.com. “電影《老男孩》、《釜山行》、電視劇《魷魚遊戲》……韓國內容具有強烈的認同感。最重要的是，我兒子說韓國炸雞是世界上最好吃的。我想盡快訪問韓國。” 以“不知禮，無以立也（Manners maketh man）”的臺詞席卷韓國的電影《王牌特工》系列的馬修•沃恩導演（53歲•照片）以新的間諜片《阿蓋爾》回歸。將於7日在韓國上映的《阿蓋爾》和沃恩導演的前作壹樣，輕快的動作戲和機智活潑的敘事展開吸引了觀眾。 在1日舉行的視頻記者見面會上，沃恩導演對上個月演員陣容來韓時沒能壹起參加感到非常遺憾。當初他原計劃壹起來韓國，但在出國前因健康原因取消了訪韓計劃。他執導的《王牌特工》系列唯獨在韓國深受愛戴。第壹部《王牌特工：特工學院》（2014年）吸引612萬人次的觀眾，第二部《王牌特工：黃金圈》（2017年）吸引494萬人次的觀眾。 得益於沃恩導演和韓國觀眾的“化學反應”，上月18日，《阿蓋爾》在韓國舉行了影片的全球試映會。沃恩導演表示：“雖然韓國離得很遠，但感覺就像我的故鄉壹樣。韓國觀眾對《王牌特工》系列給予了驚人的喜愛和支持。我認為，如果有國家觀眾對這部電影給予關愛和熱情，那就是韓國觀眾。”他說：“我個人非常熱愛韓國電影和文化，在看到接受我的電影後，我更加喜歡韓國這個國家。” 《阿蓋爾》以暢銷書間諜小說作家艾莉（布萊絲•達拉斯•霍華德飾）的作品開始。雖然取得了巨大成功，但無論如何也想不起來系列的下壹章，在前往父母家的艾莉面前出現了特工艾登（山姆•洛克威爾飾）。他告訴艾莉，她的間諜小說內容成為現實，她成為了全世界間諜的目標。艾莉為了擺脫危機，在寫小說的下壹個內容的同時，開始尋找現實中的王牌經紀人阿蓋爾（亨利•卡維爾飾）。華麗的動作戲和沃恩導演特有的B級情緒融為壹體。 沃恩導演就繼《王牌特工》之後再次制作間諜片壹事表示：“我沈迷於間諜片”，“雖然我們都不能成為超人或蜘蛛俠等英雄，但可以成為特工。所以間諜片似乎仍然受到人們的喜愛。”他說：“這是壹部無論想象什麽都能獲得更多東西的電影。”

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