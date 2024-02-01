朝鮮測試海上50米飛行的“箭-2型”……美國“戰斧”導彈級超低空飛行. February. 01, 2024 08:03. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據悉，朝鮮1月30日在平安南道南浦壹帶向西部海域發射的巡航導彈是“箭-2”型。此前的24日和28日，朝鮮分別從地面和潛艇上試射了新型巡航導彈（火箭-3-31型），但此次發射的是已開發完成的“箭-2”型巡航導彈。朝鮮中央通訊社1月31日公布了“箭-2”型導彈貼近地面低空飛行的照片。據推測，高度只有50米左右。韓國軍方認為，通過此次試射，朝鮮對超低空飛行能力進行了實戰測試，其超低空飛行能力不亞於美國的“戰斧”導彈和韓國軍隊的“玄武-3”型。 朝鮮媒體當天宣布“箭-2”型發射演習的消息，並表示：“此次演習為檢閱快速反擊態勢和提高戰略打擊能力做出了貢獻。”報道沒有提到具體的飛行時間和飛行距離。據推測，導彈最少飛行2小時以上，飛行距離最長可達2000公裏。韓國軍方負責人士表示：“從2022年開始開發和試射的‘箭-2’型導彈可能已經實戰部署或即將部署。” “戰斧”巡航導彈的最低高度為30米，可以沿地形飛行。如果飛行高度如此之低，地面雷達很難探測到，也不易攔截。“戰斧”巡航導彈通過衛星定位系統、慣性導航裝置、地形匹配制導方式等，可以對目標進行1-3米以內的超精密打擊。有人擔心，朝鮮此次發射的“箭-2”型等巡航導彈上也安裝了商用導航系統或電子高度計等，可以進行相當水平的精密打擊。 韓國軍方相關人士強調：“朝鮮假設開戰初期進行演習，在地面和海上任意地方發射大量裝有戰術核武器的巡航導彈，打擊韓國軍隊對朝鮮的殺傷鏈（先發制人打擊）和韓國型導彈防禦系統的演習。”也就是說，朝鮮露骨地針對部署F-35A隱形飛機的清州基地、慶尚北道星州的駐韓美軍薩德基地等實施了打擊演習。朝鮮在壹周內三次向東部和西部海域發射巡航導彈，既是為了檢驗新開發的“火箭-3-31”型的性能，也是為了用多種巡航導彈擁有最佳的對韓核精密打擊能力。

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