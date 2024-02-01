朝野政黨不顧歷代級稅收缺口，紛紛提出SOC、現金公約. February. 01, 2024 08:02. . 去年國稅比當初政府預想的少收了56.4萬億韓元，歷史上最大規模的“稅收缺口”成為現實。企劃財政部昨天表示，去年全年國稅收入為344.1萬億韓元。這比政府去年預算中的稅收少56.4萬億韓元，連續兩年出現了稅收虧損。受景氣停滯和資產市場萎縮等影響，去年除教育稅以外的所有稅種的稅收都有所減少。由於半導體不景氣，去年制造業生產出現了外匯危機以來的最大幅度減少。 問題是，今年的情況也沒有好轉的跡象。國會預算政策處預測，今年的國稅將比政府的預測值少收6萬億韓元左右。這是因為消費、投資等內需持續低迷，而且房地產、股市的恢復也很緩慢。雖然政府表示將最大限度地減少預算支出，但體現實際國家財政狀況的管理財政收支今年將出現92萬億韓元的赤字。 盡管如此，朝野政界面對4月議會選舉，紛紛推出大規模社會資本基礎設施（SOC）事業和現金性支援公約。國民力量黨緊急對策委員長韓東勛昨天來到京畿道水原市，承諾將全國主要舊市中心的鐵路地下化，統壹開發上部空間。執政黨計劃通過開發周邊地皮來充當事業費，但未能提出具體金額。共同民主黨代表（黨首）李在明在新年記者會上作為低生育對策，提議無償提供包括大學學費在內的所有教育費，實現“出生基本收入”。李在明說：“財源是在今後籌集的。”也就是說，朝野政黨都對龐大的財源籌措方法沒有答案。 朝野政黨意氣相投，沒有進行考察事業性的可行性調查就推進的SOC事業也不止壹兩個。國會上周通過了因經濟性低而流產20多年的“大邱-光州月光鐵路建設”的特別法。需要20萬億韓元的“水原軍用機場搬遷”、釜山-蔚山-慶南的“東南圈循環廣域鐵路”等正在推進免除可行性調查法案也接連排隊等候。瞄準選區選票的“不要問”SOC事業最少也接近90萬億韓元。 國庫沒有余力承擔政界的民粹主義公約和“善心”立法。據悉，超過1100萬億韓元的國家債務將超過今年國內生產總值的50%，財政赤字將超過明年國內生產總值的3%。但是，在沒有財源對策的情況下，把債務炸彈推給下壹代的民粹主義競爭正在越來越嚴重。

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