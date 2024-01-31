首次踏上亞洲杯決賽圈舞臺的塔吉克斯坦，戰勝阿聯酋闖進八強創造歷史. January. 31, 2024 07:37. by 金培中 wanted@donga.com. “誰都不知道我們會爬升到怎樣的高度。” 塔吉克斯坦國家足球代表隊主教練佩塔爾•謝格特（58歲）29日球隊在點球大戰中戰勝阿聯酋（UAE）後說：“我們現在是淘汰賽的黑馬。”塔吉克斯坦戰勝的阿聯酋（第64位）是連續3次挑戰亞洲杯4強的球隊。 帶領塔吉克斯坦隊進入8強的謝格特主教練在亞洲杯上受到了關註。不僅是正在舉行比賽的卡塔爾當地媒體，英國路透社、美國體育專門媒體ESPN等也報道了有關謝格特的報道。國際足聯（FIFA）排名第106位，首次踏上亞洲杯決賽圈舞臺的塔吉克斯坦隊進入8強被認為是本屆大賽的最大冷門。在本屆世界杯小組賽A組中取得1勝1平1負戰績的塔吉克斯坦隊繼“衛冕冠軍”卡塔爾（3勝）之後，以小組第2名的成績晉級16強。 克羅地亞籍主教練謝格特2022年1月執掌塔吉克斯坦國家隊教鞭，他帶領球隊歷史上首次晉級亞洲杯決賽圈，成為塔吉克斯坦的國民英雄。球員時期曾是後衛的謝格特在德國低級別聯賽效力，因膝蓋受傷在27歲退役。退役後他曾擔任球探和少年隊經理等職務，並先後擔任阿富汗和馬爾代夫國家隊主教練。他首次率領阿富汗隊進入亞洲杯最終預選賽，並為馬爾代夫隊捧得了南亞足球錦標賽冠軍獎杯。得益於這樣的指導能力，他被稱為“Underdog（獲勝概率相對較低的球隊）馴養員”。 塔吉克斯坦的8強戰對手是FIFA排名第87位的約旦。在小組賽E組與韓國隊以2比2戰平的約旦隊29日以3比2戰勝伊拉克隊進入了8強。謝格特主教練說：“我的下壹個夢想是進入下壹輪（4強）。我的目標是繼續實現塔吉克斯坦的夢想。”

한국어