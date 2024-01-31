“蓋樂世S24”將從31日開始在120多個國家陸續上市. January. 31, 2024 07:37. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子表示，將從31日開始在全球主要國家推出首款搭載自主設備人工智能（AI）的智能手機“蓋樂世（Galaxy）S24系列”。 包括“蓋樂世S24 Ultra”、“ 蓋樂世S24+”、“ 蓋樂世S24”在內的新產品系列將以韓國、美國、英國、法國、德國、印度、新加坡等為起點，依次在120多個國家上市。三星電子移動經驗（MX）事業部長（社長）盧泰文（音）表示：“蓋樂世S24系列的上市已經超越了智能手機，是開啟新AI手機時代的三星電子的第壹步。” 三星電子表示，本月18日Unpack活動結束後，開始在全球預售，與前作相比創下了兩位數的增長率。蓋樂世S24 Ultra占總銷量的65%以上。在出廠價方面，Ultra、Plus、普通型號的價格分別為169.84萬韓元、135.3萬韓元、115.5萬韓元。

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