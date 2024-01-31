尹錫悅對梨泰院特別法行使否決權……否決的第九個法案. January. 31, 2024 07:37. by 張寬碩記者、孫俊英記者 jks@donga.com、hand@donga.com. 尹錫悅總統30日對《梨泰院慘案特別法》（查明2022年10月29日梨泰院慘案真相、防止再次發生及保障受害者權利的特別法）行使了要求重新審議權（否決權）。這距離法案在國會全體會議獲得通過僅過了21天。這是尹錫悅2022年5月就職以來第五次行使否決權，也是第九次個被否決的法案。雖然政府出臺了建立梨泰院慘案犧牲者永久追悼設施等支援政策，但遺屬方面反駁稱：“政府以最侮辱性的方法置遺屬的要求於不顧。” 總統室當天下午表示：“尹總統批準了當天上午由國務總理韓德洙主持、在政府首爾大廈舉行的國務會議上表決通過的《梨泰院慘案特別法》要求重新審議案。”韓德洙表示：“對於檢方和警方的調查結果究竟有什麽問題，也沒有明確的根據，為了追加調查而另外設立特別調查委員會，對犧牲者、遺屬和韓國國民來說究竟有什麽意義，必須深思。” 梨泰院慘案遺屬協議會、市民對策會議當天召開記者會抨擊稱：“尹總統和政府官員、國民力量黨議員們以不負責任、愚蠢的決定犯了載入史冊的罪行。”共同民主黨院內代表洪翼杓與遺屬們面談時批判稱：“據說為了逃避行使拒絕權的責任，會提出援助遺屬的方案，這才是侮辱遺屬和國民的行為。”

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