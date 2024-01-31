美國財界“反對韓國平臺法”……不要制造貿易摩擦的導火索. January. 31, 2024 07:36. . 代表美國財界的美國商會公開對韓國公平交易委員會正在推進立法的《平臺公平競爭促進法》表示了擔憂。繼之前駐韓美國商工會議所表示反對後，美方又加強了施壓強度。韓國信息技術業界則以“只有韓國平臺企業才會遭受過度限制的損失”的相反理由，出現了反對立法的聲音。 美國商會前天發表聲明稱，“對似乎急於通過平臺限制的韓國表示擔憂”。聲明還說，韓國政府應該公開法案的全部條文，並向美國財界和政府提供充分討論的機會。據分析，像歐盟今年3月針對蘋果、谷歌、亞馬遜等美國“技術大企業”實施的《數字市場法》壹樣，韓國的《平臺法》有可能成為美國企業活動的重大障礙因素。 公平交易委員會的《平臺法》是為了防止現有《電子商務法》等中遺漏的巨大平臺優待本公司、捆綁銷售、限制使用競爭平臺、要求最惠待遇等違規行為。為此，預計將包含根據銷售額、用戶數、市場占有率等標準事先指定“支配性經營者”，壹旦發現被禁止的行為將迅速進行處罰等內容。 國內外之所以就《平臺法》問題提出擔憂，是因為與沒有本國大型平臺的歐盟不同，Naver、Kakao等本土平臺表現出強勢的韓國IT市場的特殊性。韓國是美國大型科技公司無法放棄的主要市場之壹，因此強有力的限制將成為很大的負擔。 相反，韓國IT業界認為，總部設在海外的跨國企業很有可能到處流失，最終只有韓國企業遭受損失。也有人指出，不符合時代的事前限制將萎縮新平臺的成長。只有正在蠶食韓國網絡交易市場卻不受韓國政府控制的TikTok、Ali Express等中國平臺企業會從中漁翁得利，這種擔憂也不無說服力。 爭議之所以如此擴大，很大程度上是因為公平交易委員會只表明了制定法律的意誌，而忽視了立法過程的管理。雖然法案已進入收尾階段，但公平交易委員會卻沒有提出對象、標準等具體內容。既然有人提出貿易摩擦的可能性，政府就應該及時公開法案，聽取國內外利害關系者的意見，找出符合韓國特點的模範答案。

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