親伊朗武裝團體的攻擊導致3名美軍死亡……拜登暗示“報復”. January. 30, 2024 07:35. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 得到伊朗支援的武裝團體當地時間27日對靠近敘利亞邊境的駐約旦美軍基地進行了無人機攻擊，造成3名美軍死亡，至少34人受傷。這是自去年10月以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯爆發戰爭後，首次有駐紮在中東的美軍遇襲身亡。美國總統拜登表示，“將以我們選擇的時機和方式處罰所有對這次攻擊負有責任的人”，暗示將進行報復，整個中東地區的緊張局勢正在加劇。 美軍中央司令部28日表示：“昨晚對約旦東北部‘塔22’美軍基地的攻擊導致3名美軍死亡。”中東戰爭爆發後，親伊朗武裝組織要求美國“停止對以色列的支援”，對美軍在中東的基地進行了160多次攻擊。有分析認為，美國擔心戰爭擴大，此前壹直克制應對，但在出現首例美軍死亡後，強硬的報復不可避免。特別是很有可能在11月大選中與拜登總統對決的前總統特朗普表示，“這是拜登懦弱和屈服的結果”，明確表示將把此事作為大選爭論焦點。

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