克洛伊•金成首位成功完成1260度跳躍動作的女選手. January. 29, 2024 07:50. by 任寶美 bom@donga.com. “天才單板滑雪選手”克洛伊•金（24歲•美國•照片）又樹立了壹個裏程碑。 27日，克洛伊•金在美國阿斯彭舉行的X-Games單板滑雪女子U型池比賽中，作為女子選手首次成功完成了1260度（空中旋轉三圈半）跳躍動作。 克洛伊•金在當天的決賽第壹輪試跳中已經成功完成了“back to back 1080”（雙向連續旋轉三圈）動作，在參賽選手中獲得了最高分96.33分。在其他選手到第3輪試跳為止全部結束的時候，她比第2名小野光希（20歲•日本）的分數（87分）高出近10分，以壓倒性的優勢位居第1位。 對於確定獲得金牌的克洛伊•金來說，第三次機會是“Victory Lap”（確定奪冠的選手比起嘗試高難度技術，大多通過慶祝動作來結束比賽）。愉快地乘坐單板滑雪的克洛伊在最後的跳躍中嘗試了“Cap 1260”（改變行進方向，旋轉三圈半）動作並取得了成功。雖然落地多少有些不穩，但觀眾和解說員似乎無法相信地大聲吶喊。克洛伊•金說：“說實話我早就想去完成這個技術動作了。如果能更加幹凈利落地落地就好了，但即便如此，我也很高興能夠成功完成該動作。” 克洛伊•金在2022年北京冬奧會上繼2018年平昌冬奧會之後取得大賽2連冠時也曾嘗試過該跳躍，但最終以失敗告終。北京冬奧會之後暫時離開競爭舞臺，重新充電的克洛伊•金上周在瑞士洛克斯舉行的國際滑雪聯合會（FIS）世界杯上復出，獲得了第4名。憑借當天的奪冠，她追平了與“女子單板滑雪傳傳奇”凱莉•克拉克（41歲•美國•退役）保持的X-Games最多冠軍記錄（7次）。 克洛伊•金將在2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會上首次挑戰奧運會三連冠。男女選手中，在冬奧會單板滑雪U型池項目上三次獲得金牌的選手有男子組選手肖恩•懷特（38歲•美國•退役），但沒有出現三連冠。

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