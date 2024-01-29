尹汝貞：“本來沒什麽主演的機會，但獲得奧斯卡獎後邀請蜂擁而至，心裏不是滋味”. January. 29, 2024 07:49. by 崔智善 aurinko@donga.com. “心裏不是滋味兒。” 憑借電影《水芹菜》（2021年）在第93屆奧斯卡頒獎典禮上作為韓國演員首次獲得最佳女配角獎的演員尹汝貞（77歲•照片）時隔3年推出新作，吐露的第壹句話令人稍感意外。另壹方面，在獲得奧斯卡金像獎時，她曾反問媒體“不要固執於最佳，大家壹起成為‘最佳’不行嗎？”尹汝貞說，在《水芹菜》之後，比起對接踵而至的劇本感到感謝，更感到苦澀。“雖然壹直在這裏（作為演員），但成為主演的機會並不多。（獲獎後）突然邀請我擔任主演的機會壹下子多了，心裏有點不是滋味。覺得人們就是這樣詭詐的。” 這樣的她繼《水芹菜》之後首次選擇的電影《Dog Days》》將於下月7日上映。這是金德敏導演的首部商業長篇處女作，在惡劣的電影界擔任副導演長達19年，直到快50歲才拍攝第壹部電影。26日，記者在首爾鐘路區壹家咖啡廳見到了尹汝貞，她親切地稱呼金導演為“德敏”，為她加油助威。兩人以前在壹個電影拍攝現場受到冷落，是同甘苦共患難的關系。“在德敏導演出道時，曾想過如果需要我，就會去幫忙。雖然有很多才藝的人，也有很多漂亮的人，但我認為最終剩下的還是品性。看到金德敏的人品後，我說要拍電影。” 《Dog Days》是壹部講述因寵物狗而交織在壹起的人們的故事的溫暖作品。尹汝貞飾演的是雖然是世界級建築師，但丈夫去世，兒子被送往國外，在大房子裏孤獨度日的敏瑞。守護在她身邊的只有寵物狗“萬達”。她展現了自然的演技，甚至讓人懷疑她是不是真實的尹汝貞。電影中的敏瑞在當初劇本中的角色名字是“尹汝貞”。金導演從劇本構思階段開始就考慮到尹汝貞的選角而寫了這部作品。 尹汝貞表示，對於制作費達數百億韓元，規模不斷擴大的韓國文化信息業界的趨勢，她表示“無法理解”。她說：“這（某壹種類型的電影）很受歡迎，但韓國電影好像只能制作那個，規模才變太大了。與其把錢花在包裝的宣傳費上，不如制作更加充實的內容。 ”《Dog Days》是壹部耗資100億韓元的中低預算電影。 對於以近八十的年紀獲得的奧斯卡最佳女配角獎，她表示：“我自己也覺得不可思議。”雖然獲獎了，但也沒有積極接受采訪。她說：“生活是不可思議的，人生既是前衛藝術，也是永遠未完成的實驗”，“我也想成為完成的人，但總是做不好。‘尊敬’這句話讓我很有壓力。” “最幸福地死去的是做著自己的工作死去。如果做演員時死去，就是我生活得最好的壹次。英玉姐（演員金英玉）是我的榜樣。比我大十歲，還在工作，這太了不起了吧？現在每時每刻都在努力去演戲。”

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