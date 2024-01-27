“KING”勒布朗•詹姆斯成為NBA歷史上首位連續20次入選全明星賽的球員. January. 27, 2024 07:58. by 任寶美 bom@donga.com. “KING”勒布朗•詹姆斯（40歲•洛杉磯湖人隊）成為美國職業籃球（NBA）歷史上首位20次入選全明星賽的球員。 NBA事務局26日公開的2023~2024賽季全明星球迷投票統計結果顯示，詹姆斯以509.8872萬票排在西部聯盟第1位（全體第2位）。至此，詹姆斯從征戰NBA的第2年2004~2005賽季開始連續20年獲得了全明星賽的參賽資格。在NBA出道賽季的2003~2004賽季，他只能參加“新秀挑戰賽”。 到上個賽季為止，詹姆斯和卡裏姆•阿蔔杜勒-賈巴爾（77歲）是NBA歷史上入選全明星賽次數最多（19次）的球員。緊隨其後的是科比•布萊恩特（1978~2022年），科比以18次排名第三。“籃球之神”邁克爾•喬丹（61歲）在NBA效力了15個賽季，其中14次（並列第7位）入選全明星賽。 本賽季全明星球迷投票東部聯盟排名第壹，整體排名第壹的是“字母哥”揚尼斯•阿德托昆博（30歲•密爾沃基雄鹿隊）。阿德托昆博獲得比詹姆斯多33萬票的542.7874萬票，個人第8次入選全明星賽。詹姆斯和阿德托昆博將於下月19日在印第安納波利斯舉行的全明星賽上擔任東西部全明星隊隊長。兩位球員在上個賽季也是兩隊的隊長。

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