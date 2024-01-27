希望存款成為絕望存款，應壹起追究其理由. January. 27, 2024 07:55. . 對他來說，“青年希望存款”成了希望的壹角。今年31歲的上班族A某說：“很激動。”下個月23日，每月50萬韓元的2年零存整取存款將到期。加上政府的支援金，平生第壹次超過1300萬韓元的大筆資金將進入存折。他加入的希望存款在銀行基本利率上加上政府給予的獎金和非課稅優惠，每年最高可獲得10%左右的利息。本金加利息是111萬韓元，比商業銀行年利率3%的存款多出75萬韓元左右。 並不是所有存款的青年都找到了希望。據統計，以去年年末為基準，中途解除青年希望存款的人數為86.1309萬人。2022年上市當時，兩周內加入的用戶約有290萬人。也就是說，10人中有3人是在未到期的情況下中途下車的。雖然運營了“各出生年度申請5部制”，但回想起第壹天銀行應用程序（APP）的火爆人氣，中途解除率比想象中的要高。 7名和3名選擇不同的理由是什麽呢？A某說：“雖然需要1個半小時以上，但是從父母家上下班的情況很多。”作為非正規職工作的他得到的月薪稍微超過200萬韓元。如果在公司附近租房子，每月至少要交納50萬韓元的房租。去年5月解除存款的20多歲B某說：“少的時候壹個月能賺120萬韓元，但僅居住費就花了近80萬韓元，每月很難存入50萬韓元。” 據說也有很多朋友使用了“父母機會”。再加上高物價，本人的收入連生活費都吃緊，因此父親按照繳納日每月給子女的存折裏存了50萬韓元。即使拿到同樣的工資，“金湯匙”也算是得到了優惠。相對剝奪感再次引發了“青年絕望存款”的說法。只有年薪在3600萬韓元以下的青年才能加入該存款。如果年薪低，就沒有存錢的余力，雖然年薪高，但如果是“土湯匙”，就沒有資格加入，所以兩年前用絕望代替希望來稱呼。 青年希望存款大賣後，現政府也推出了希望存款的擴張版“青年躍升賬戶”。5年期滿的該商品每月投入70萬韓元，最多可以籌集5000萬韓元左右。加入希望存款的青年們可以壹次性繳納到期後收到的錢，換成躍升賬戶。但是人氣卻不及希望存款。從去年6月開始的6個月裏，開設賬戶的青年只有51萬名，僅占政府預測值的17%。 尹錫悅總統最近接連出臺救市政策，表示證券市場是“任何人都能憑借自己的能力上升的機會階梯”。2年前首次加入希望存款的人比政府預想的要多8倍左右，很大程度上是因為2030壹代視作機會階梯的股票和硬幣市場急劇冷卻。股票和硬幣投資雖然可以賺更多的錢，但總是有賠錢的危險。青年們代替這些投資，選擇了完全沒有損失可能性的存款，但連等待保障利息的余地都沒有，所以應傾聽他們的理由。只有這樣，才能制造出真正的機會階梯。

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