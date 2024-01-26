土耳其之前偏袒以色列，但此次與伊朗關系密切. January. 26, 2024 07:48. by 開羅=金基潤 常駐記者 pep@donga.com. 隨著巴勒斯坦武裝團體哈馬斯和以色列之間的戰爭長期化，中東不安達到高潮，土耳其和伊朗正在緊密接觸。這兩個國家分別是伊斯蘭遜尼派和什葉派，雖然宗派不同，但在大部分是阿拉伯裔的中東地區，都擁有非阿拉伯裔國家這壹共同點。在支持哈馬斯，批評以色列這壹點上也壹致，解決經濟困難，應對少數民族庫爾德族同樣也是迫在眉睫。 據法新社等媒體報道，土耳其總統雷傑普•塔伊普•埃爾多安和伊朗總統易蔔拉欣•萊希24日在土耳其行政首都安卡拉舉行了首腦會談。這是2021年執政的萊希總統的首次土耳其之行。 兩國首腦在記者會上表示：“應該結束以色列對加沙地帶的非人道主義攻擊，創造和平。”雙方還簽署了能源、貿易等多項合作協定。 特別是埃爾多安總統對3日在伊朗革命衛隊庫德斯軍司令官加西姆•蘇萊馬尼墓地附近發生的炸彈恐怖襲擊事件造成80多人死亡壹事表示哀悼。當時，遜尼派極端主義武裝團體“伊斯蘭國”（IS）自稱是恐怖襲擊的幕後主使。埃爾多安總統表示，“土耳其在（針對IS等的）‘反恐戰爭’中站在伊朗壹邊”，決心進行合作。萊希總統也回應稱“土耳其支持巴勒斯坦是壹件非常了不起的事情”。伊朗自稱是哈馬斯的支持者。 兩國接壤約540公裏長的國境線，在埃爾多安總統執政初期，兩國並不像現在這樣親密。當時埃爾多安總統以經濟繁榮等為基礎，得到了美國等西方國家的強烈支持。另外，土耳其是中東為數不多的以色列建交國，伊朗壹直對此予以批評。從2011年開始的敘利亞內戰中，伊朗也支援了同為什葉派國家的總統巴沙爾•阿薩德，土耳其則支援了遜尼派叛軍。 但是，隨著埃爾多安總統繼續延長執政期限，與批評他的美國關系開始破裂。另外，土耳其內最大的少數民族，推進分離獨立的庫爾德族大部分居住在伊朗、伊拉克等地。兩國政府都認為庫爾德人是“共同敵人”。兩國都因高物價和貨幣貶值而陷入苦戰。 對此，埃爾多安總統表示，將通過兩國合作尋求解決經濟困難的方案。他強調說，在伊朗核開發疑惑浮出水面後，由於西方的持續制裁，各國企業陸續離開中東，但“目前仍有200多家土耳其企業在困難中停留在伊朗”。土耳其也是伊朗天然氣的主要進口國。

한국어