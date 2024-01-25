“每秒售出53桶”，插上翅膀的農心辛拉面. January. 25, 2024 07:39. by 宋振浩記者 jino@donga.com. 農心憑借“辛拉面（照片）”壹款產品連續兩年實現了1萬億韓元的銷售額。這主要得益於在美國等海外市場的成功。 農心24日表示，辛拉面去年的銷售額比前壹年（1.06萬億韓元）增長14.2%，達到1.21萬億韓元。據農心方面透露，辛拉面去年共銷售了16.6億桶（包）。相當於每秒在全球售出53桶（包）。1986年10月上市的辛拉面到去年為止的37年間，累計銷量和銷售額分別達到了386億桶（包）和17.51萬億韓元。 從20世紀90年代開始壹直占據國內方便面市場第壹位的辛拉面最近在海外迅速成長。2021年海外法人銷售和出口合計海外銷售額為5000億韓元，超過了國內（4300億韓元）。得益於此，2022年榮登“銷售額1萬億韓元”商品寶座。去年辛拉面的海外銷售額為7100億韓元，占總銷售額的58.7%。 辛拉面最近5年間以海外市場為中心取得了巨大成果，年均增長率為12%，持續保持增長。特別是美國市場的增長勢頭尤為明顯。通過2022年5月開始運營的美國第二工廠擴大供應量起了作用，以開市客（Costco）、沃爾瑪等美國大型流通企業為中心，銷售量大幅上升。據農心透露，去年美國法人的辛拉面銷售額同比增長19%，占海外總銷售額增加量的壹半左右。再加上日本、澳大利亞和越南法人的銷售額也分別比前壹年增長19%、26%和58%，為銷售增長助了壹臂之力。 農心去年11月在泰國推出了“辛拉面冬陰功”。在美國，也加強了以居住在得克薩斯州或加利福尼亞的拉丁裔消費者為目標的產品陣容等，正在加速當地化戰略。

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