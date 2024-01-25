變得更加強大的特朗普，與拜登進行“復仇對決”. January. 25, 2024 07:38. by 曼徹斯特=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 當地時間23日，在美國共和黨總統競選的第二道關口新罕布什爾州初選中，前總統特朗普再次獲勝。共和黨內競選在開始8天後，確認了特朗普獨占鰲頭的體制。由此，當選民主黨候選人的拜登總統和特朗普將在11月舉行的美國總統選舉中再次展開較量。 特朗普當天在新罕布什爾州初選中，在92%的開票統計中得票54.9%，力壓競爭對手、前美國常駐聯合國代表尼基·黑莉（43.1%），確定了勝利。此前的15日，在只有黨員參加的艾奧瓦州黨員大會上，以51%的得票率位居第壹，在非黨員投票的此次競選中，也獲得了過半數的支持，順利獲勝。 特朗普在獲勝演講中表示：“這是壹場巨大的勝利。在艾奧瓦州和新罕布什爾州獲勝的候選人，從來沒有（在共和黨大選競選中）敗北。”他強調：“我們將取得最偉大的成功，扭轉美國前進的方向。” 不過，黑莉表示：“現在還剩下數十個州的競選。我們將前往南卡羅來納州。”盡管特朗普施壓要求她退出競選，但她明確表示，將參加下月24日在自己的故鄉南卡羅來納州舉行的初選。 在同壹天舉行的民主黨新罕布什爾州競選中，拜登以88%的開票統計中以67.5%獲勝。拜登表示，大部分白人人口的新罕布什爾州競選不能體現美國的多樣性，甚至沒有在這裏登記候選人，但支持者們通過直接在投票紙上寫上名字的“記名投票”來支持他。拜登表示：“特朗普成為共和黨總統候選人已成定局。（對民主）沒有比這更大的危險了。” 隨著前任和現任總統的所謂“復仇對決”提前確定，圍繞遭到4起刑事起訴的特朗普的司法危險、兩人高齡爭議等，美國的政治混亂將進壹步加重。隨著圍繞外交政策、經濟、通商等大選主要爭論點的對決正式開始，預計國際局勢也將產生相當大的影響。

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