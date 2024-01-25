向韓國企業承諾援助的美國壹拖再拖……韓國政府應該出面提出要求. January. 25, 2024 07:38. . 美國政府吸引韓國電動汽車、半導體企業大規模投資時承諾的稅金、補貼援助壹拖再拖。雖然因為各種原因推遲援助，卻在優先向美國企業提供補貼等。如果不能得到優惠，韓國企業收益性就會比原計劃下降，事業不確定性增大，只能焦急萬分。 據悉，正在美國佐治亞州建設電動汽車工廠的現代汽車集團去年8月向美國能源部要求減免稅額，但尚未得到明確的答復。投資7萬億韓元以上的工廠將於今年10月竣工，因此情況非常混亂。部分人預測，如果美國政府的100億美元相關預算提前耗盡，現代汽車將很難得到當初預想的4000億韓元的稅制優惠。 現代汽車要求的優惠是根據拜登政府前年通過的通貨膨脹削減法而制定的。削減法規定，為生產清潔能源相關車輛和設備，美國國內設備投資最多可享受30%的稅額減免優惠。現代汽車集團之所以決定投資美國，是因為美國政府只對北美地區組裝的電動汽車提供補貼，同時這種稅制優惠也產生了影響。 在美國投資的半導體企業之間也出現了同樣的擔憂。美國的《半導體支援法》計劃向在本國投資半導體設備的企業提供共390億美元的補貼。但據悉，本國企業英特爾在建設軍用半導體設施的事業中，首先提供了其中的十分之壹左右。相反，投資22萬億韓元在美國得克薩斯州建設半導體工廠的三星電子應該得到的數萬億韓元的補貼，何時才能支付還不確定。有分析認為，經歷類似事件的臺灣臺積電已經開始調整對美投資的速度。 更何況，將於今年底舉行的美國總統大選的有力候選人特朗普還承諾“廢除通脹削減法”。也就是說，如果像現在這樣繼續推遲支援，到明年會遭受更嚴重的打擊。為了不讓韓國企業因美國國內的政策、政治風險而遭受損失，韓國政府應該親自出面督促美國履行援助承諾。

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