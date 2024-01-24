人氣明星大熊貓“福寶”將於4月初返回中國. January. 24, 2024 07:43. by 宋振浩記者 jino@donga.com. 愛寶樂園的人氣明星大熊貓“福寶”將於4月初返回中國。由於有壹個月左右的事前隔離，在韓國可以親眼看到福寶的時間不到兩個月了。 愛寶樂園23日通過公司官網和社交網絡服務（SNS）渠道表示，福寶將於4月初轉移到位於中國四川省的“大熊貓保護研究中心”。經過與中國野生動物保護協會、大熊貓保護研究中心等的協商，根據大熊貓的特性、氣溫、當地情況等決定出國時間。 愛寶樂園稱，根據國際上對野生動物的保護協定，“福寶”將在回國前壹個月在單獨的空間中進行隔離管理。因此“福寶”對普通民眾開放參觀將截止到3月初。同時，為協助“福寶”進行啟程前的適應性訓練，愛寶樂園計劃從本周末開始，將“福寶”出外場與觀眾見面的時間限定為下午。 “福寶”出生於2020年7月20日，它的父母是2016年3月作為韓中友誼的象征從中國寄來的大熊貓“愛寶”和“樂寶”。“福寶”擁有“龍仁福氏”、“福公主”、“福墩墩”等多個昵稱，深受兩國民眾喜愛。根據《瀕危物種保護公約》，大熊貓在與其它大熊貓交配的滿4周歲之前需要被遣送回中國。 愛寶樂園相關人士解釋說：“回歸日等詳細日程將在福寶搭乘的航班敲定後對外公開”，“我們正在準備與顧客們壹起記住福寶並為其應援的項目。”

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