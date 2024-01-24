公演界以體驗內容為先導，向年輕人發出邀請. January. 24, 2024 07:42. by 李智允記者 leemail@donga.com. 公演界正在加強“體驗內容”，與成為社交網絡服務（SNS）認證照名勝的百貨商店等展開競爭。世宗文化會館今年將引進在演出開始前和中場休息時間在專用休息室享受差別化體驗的“套座”服務。顧客可以在休息室享受手拿食品和飲料，在售票處不用排隊也能領取門票。還會提供壹定的周邊產品。以7場演出為對象運營，今年4月開幕的歌劇《茶花女La Traviata》的VIP門票價格為15萬韓元，再多加2萬韓元就可以體驗相關服務。 此外，還準備了能讓觀眾大飽眼福的附帶活動。國立劇場去年12月在首爾中區日升劇場前的文化廣場上運營了冬季光慶典“冬季村”。8米高的大型聖誕樹和用燈泡裝飾的60多棵樹等，作為認證照名勝吸引了人們的視線。在小木屋模樣的展位上，舉行了12名工藝藝術家的展示。壹個月內有2.4萬多名遊客來到這裏。 同月，在首爾瑞草區藝術殿堂，年末代表演出《胡桃夾子》公演之前，在歌劇院大廳舉行了爵士樂隊演奏。這是藝術殿堂和國立芭蕾舞團共同企劃的活動，播放了40分鐘適合聖誕節的音樂。 音樂劇界以稀缺性為先導，吸引著年輕人的腳步。演出制作公司EMK將於下月舉行邀請觀看音樂劇《瑞貝卡》和《Monte Cristo》最多的觀眾每人參加最後壹場演出的活動。特邀觀眾不僅可以在離舞臺最近的OP席第壹排觀看演出，還可以參加與演員們的加油呼叫、團體照拍攝等。OD Company向16日至21日觀看音樂劇《IL TENORE》的觀眾贈送了印有飾演主人公尹伊善的演員洪光鎬、樸殷泰、徐坰秀照片的限量版照片入場券。 公演界之所以在特色體驗內容上下功夫，是為了吸引年輕人的關註。世宗文化會館社長安浩相（音譯）表示：“百貨商店、酒店等銷售消費品的地方最近銷售體驗服務，成為了劇場的激烈競爭者”，“只有提供與現有演出場不同的服務，才能增加與年輕人的接觸點。”企劃“冬季村”的國立劇場演出企劃部PD崔成民表示：“在寒冷的天氣裏，我們準備了男女老少都可以參與的內容，為了得到SNS使用頻率較高的年輕人的響應，設置了利用魯道夫雕塑的拍照區。”

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