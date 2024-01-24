每當選舉時出現的“善心型SOC”……地方上和國民都蒙受損失. January. 24, 2024 07:42. . 2019年1月，韓國政府大力宣布“國家均衡發展工程”。其宗旨是提高地方產業競爭力，改善生活環境，培育各種戰略產業，擴充基礎設施。雖然名義上是合理的，但核心是允許在沒有進行可行性調查的情況下，在地區實施大規模社會間接資本（SOC）事業。因此，南部內陸鐵路、新萬金國際機場等高達24.1萬億韓元的事業被免除可行性調查。當然，這導致了是針對還剩1年的2020年第21屆議會選舉作鋪墊的批評。 此後，許多大規模SOC事業壹再被免除可行性調查。雖然免除可行性調查在20多年前也曾發生過，但最近甚至給人壹種“慣例化”的印象。上次大選時，每個候選人作為公約提出的釜山加德島新機場事業最終由政府出面，在沒有事先通知的情況下進行。最近正在推進特別法立法的月光內陸鐵路事業和東南圈廣域鐵路事業也以“免除可行性調查”為前提。 那麽，沒有進行可行性調查的SOC事業是否正常進行呢?很多人指出，新萬金國際機場從免除可行性調查開始，就與附近的務安機場的需求重疊。以“新萬金世界童子軍大會需要”的名義進行了推進，但在大賽之前還沒有動工。免除可行性調查時預測為4.7萬億韓元。另外，還有事業費增加2萬億韓元的南部內陸鐵路事例。該事業幹脆進入了重新討論事業計劃適當性的階段。竣工時間也將從原來的2027年推遲到2030年。 長期以來，有人批評說，可行性調查制度阻止了地區均衡發展。可行性調查中最重要的標準是計算費用對比收益的經濟性分析。當然，人口少、需求不大的地方在經濟方面很難確保妥當性。因此，有人指出，僅2019年非首都圈事業的地區均衡發展權重值為30%-40%，比原來提高了5個百分點，但地方事業仍然很難通過。有人批評說，首都圈沒有地區均衡發展權重值，因此可行性調查進壹步加深了江南與江北的不均衡。 可行性調查是1999年引進的，已經有25年的制度了。因為是古老的制度，所以有可能不符合現實。如果存在問題，就應該根據現實進行修改，使其運轉良好。特別是，可行性調查不是單純地決定是否推進事業的程序，而是勾畫事業的大致藍圖、研究事業計劃是否有效的程序。在沒有充分討論的情況下推進的SOC事業只能經歷事業費增加、計劃變更等。國民繳納的稅金將被浪費，地區居民將無限期等待。 在第22屆議會選舉即將到來之際，對“善心型SOC”事業的擔憂仍在繼續。照此下去，很有可能再次成為到處橫行“空約”的選舉。政府和政治圈要記住，如果沒有經過正式討論就決定SOC事業，對國民和地區社會來說都是損失。

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