已經是第三次……就算彌合，也要改變尹錫悅的“不正常”黨政觀. January. 24, 2024 07:41. . 尹錫悅總統和國民力量黨緊急對策委員長韓東勛之間的沖突在公開的第三天似乎得到了彌合。在尹錫悅訪問忠南舒川火災現場的時間，韓東勛來到那裏，兩人進行了會面。韓東勛在會面後表示：“對總統懷有深深的尊重和信任。”這是試圖把在4月議會選舉即將到來之際出現的自亂陣腳拖至水面之下。 兩人壹直被視為政治共同體，他們之間的意見分歧是否已經消除不得而知。另外，事件的本質——“金建希風險”的解決方法尚未整理好，因此很難預測未來。不管是彌合還是擴大戰爭，總統派遣秘書室長要求辭去非常對策委員長職務的行為必須壹揭而過。韓東勛是在議會選舉4個月前、在親尹派議員的主導下緊急投入消防員。如果想要求這樣的他辭職，就應該有相應的理由。 總統室方面解釋說，對韓東勛關於金建希的發言感到背叛。這對總統個人來說也許不可知，但筆者懷疑這是否普通國民能夠接受的沖突理由。委托韓東勛“改變國民力量黨”的4月議會選舉，勢必要對總統剩下的3年任期產生決定性影響。總統和龍山幕僚們似乎忘記了這壹點，很多人搖頭也是因為這個原因。 韓東勛登場時，很多人囑咐要糾正垂直的黨政關系。但在上周末可以確認，總統的想法並沒有改變。無論是認為執政黨代表（黨首）應該聽從總統的指示，還是因為與總統與韓東勛結下的20年私人關系，都認為總統可以決定執政黨第壹人的去留問題。李俊錫、金起炫兩位前任黨代表退位的過程中，這種錯誤認識也起到了作用。令人驚訝的是，在總統就任不到兩年的時間裏，已經反復了3次。 總統應該在尊重執政黨的同時發揮政治能力。在偶爾出現的誤判瞬間，執政黨起到了均衡推波助瀾和緊急燈的作用。只有賦予執政黨自主權，利用好分歧和反對意見，總統才能更接近民心。但是在尹錫悅體制下，這壹核心作用減弱了。尹錫悅和韓東勛昨天制造了彌合的場面。但金建希的問題必然會在兩人之間重新登場。重要的不是彌合，而是正確的解決方法，這壹過程不是龍山的獨斷專行，而應是黨政的“二人三足”。

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