政府計劃廢除大型超市“公休日義務停業”. January. 23, 2024 07:52. by 世宗=趙應亨記者 cero@donga.com. 韓國政府今後將推進允許大型超市每周日開業的方案。計劃全面廢除《終端機流通結構改善法》，使消費者在購買手機時得到更多的補貼。但為此，國會必須經過法律修改。 政府22日在首爾市東大門區洪陵文化信息人才校園舉行了第五次民生討論會，並宣布了包含上述內容的生活規制革新方案。國務調整室室長方基善（音）表示：“通過規制改革促進競爭，降低物價，比起盲目投入財政，才是真正照顧民生的道路。” 政府決定首先取消將大型超市義務休業日指定為公休日的原則。此前，為了搞活傳統市場，大型超市每月在公休日休息兩次，但由於平時很難買菜的壹人家庭、雙職工夫婦等國民的不便較大，因此決定改善這壹問題。 2014年引進的“終端機流通法”也將全面廢除。雖然“終端機棄通法”是為了防止移動通信運營商的消耗性補貼競爭而引進的，但因此不斷有人指出，3家通信公司的補貼差別化競爭消失，消費者福利減少。政府的方針是，廢除“終端機流通法”，促進移動通信公司之間的補貼競爭，緩解手機購買費用負擔。 政府還計劃，對被認定為新生內容的網絡漫畫、網絡小說等不適用現有的圖書定價制，對目前限制在15%的圖書價格優惠率，推進對地區小型書店更加靈活的制度。 政府決定推進的大型超市公休日義務休業制度是流通業界反對呼聲最高的規制之壹。雖然是為了傳統市場等小工商業者而制定的，但是實行12年來，對規制效果持續存在疑問。也有人批評說，這只會讓想要利用周末來購物的消費者感到不便。 22日在首爾市東大門區洪陵文化信息人才校園舉行的“與國民壹起的民生討論會”上公開的規制改革案中，包括了廢除該義務休業制度和允許大型超市在營業時間以外淩晨配送的方案。但也有人指出，流通產業發展法修訂案能否越過國會的門檻還是未知數。 ● 不僅是大型超市，也包括菜市場 大型超市義務休業限制是從2012年以保護地區傳統市場及傳統商店街為名開始的。全北全州市當年2月公布了《流通產業發展法》修訂案（2021年末通過），以及相關地方自治團體內規定大規模店鋪義務休業日的條例修訂案。全國最早的3月11日，全州火車站的大企業超市同時關門，4月22日同壹地區的大型超市也停業。包括首爾在內的其他地方自治團體也紛紛將周日定為義務休息日，大型超市壹個月內停業兩次。除營業時間外，網上配送也被禁止。 但是與規制當局的期待不同，大型超市的規制並沒有帶來傳統市場的活性化。因為周末很難去超市的大部分消費者都是通過網上購物中心購買的。據統計廳統計，2013年大型超市的銷售額為39.1萬億韓元，到2022年減少到34.7739萬億韓元，減少了11.1%。這與同期網上流通銷售額從38.4978萬億韓元增加到209.8790萬億韓元，增加了445.2%形成鮮明對比。 本應該按照規定的設想激活傳統市場，但據小工商業者市場振興公團的統計結果顯示，2013年為1502個的全國傳統市場個數到2022年減少到1388個，反而減少了114個（7.6%）。國務調整室室長方基善強調：“應該根據現實修改10年之久的大型超市的營業規定。” ● 四分之三的消費者認為“應該放寬對大型超市的限制” 消費者也對被認為是不必要的規制的大型超市義務休業修訂表示歡迎。居住在首爾市永登浦區的金某（28歲）期待說：“從周末要買菜的上班族的立場來看，選擇不是義務休業日的日子也是壹件事情。消費者的便利將大幅改善。”最近，韓國經濟人協會以全國1000名成年男女為對象進行的調查結果顯示，76.4%的應答者認為應該廢除或放寬大型超市的限制。 超市業界也喜形於色。某大型超市相關人士表示：“在在線經營成長的今天，（超市規制）從各種研究結果來看缺乏實效性。”另壹大型超市相關人士表示：“從消費者便利和周邊商圈活性化方面來看，這將實現‘雙贏’。” 不過，政府要想解除限制，需要修改法律。有預測稱，現場適用需要相當長的時間。緩解大型超市義務休業強制的流通產業發展法修訂案在2020年7月提出後，被擱置在常任委員會。由於未能通過此次國會，預計議會選舉結束後將在第22屆國會上重新審議。大型超市義務休業日網上配送許可也曾在2022年現場企業和國務調整室達成協議，但因法律修改失敗而告吹。 對此，政府表示，“將和國會緊密合作，讓國民感受到確定的改善方案”，表明了推進意誌。

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